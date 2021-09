Szene aus: "Im Reich des Todes". Bild: Thomas Rabsch

Szene aus "Divine Comedy" an der Volksbühne. Bild: Nicole Marianna Wytyczak

Bereits vor einem Jahr wurde Stück "Im Reich des Todes" über 9/11 und Abu Ghraib in der Inszenierung vonam Deutschen Schauspielhaus uraufgeführt ( Unsere Resümees ), jetzt zeigteseine Version am Schauspielhaus Düsseldorf - nach dem Abzug der westlichen Truppen ausgenau zum richtigen Zeitpunkt, wie die Kritiker schreiben. Einen wahren "Andreas Wilink, der staunt, wie Bachmann seine sieben weiblichen Darstellerinnen in "Rokoko-Roben" und SS-Leder-Lack-Kostümen durch Goetz' "minoisches Verweis-Labyrinth" führt: "Das Ensemble von sieben Darstellerinnen hebt die 'typische' Rollenzuteilung wirkmächtig auf. Dem auch von Pasolini her geläufigen Steigerungs-Aspekt von Sexualität als Gewalttakt und Verfügbar-Machen und wie sich dabei die Opfer-Täter-Relation, wird ein Strich durch die zu einfache Rechnung gemacht. Das ist ebenso 'skandalös' wie der Terror von Brutalität und Angst, der sich hier in frommer Litanei undoutet." In dererlebt auch Alexander Menden eine "gezieltedes Zuschauers durch Sprache, Lärm und Unberechenbarkeit."Masturbationsszenen, auf der Bühne verrichtete, Blut und natürlich viel Nacktheit - Sandra Luzina ( versteht durchaus, weshalb "Göttlicher Komödie" an der Volksbühne erstempfohlen ist. Allein: Schock oder Verstörung wollen sich bei ihr nicht einstellen. Immerhin: "Florentina Holzingers Bühnenspektakel kreisen immer um den weiblichen Körper. Mit ihren, überschreibt sie die überlieferten Imaginationen von Weiblichkeit. Auch diesmal lässt die Choreografin ihre Performerinnen wieder nackt auftreten. Athletische wie auch voluminöse Körper werden ausgestellt, Holzinger zeigt reale Körper, die sich in ganz realen Tätigkeiten verausgaben - und deswegen taugen sie nicht zur Projektionsfläche für schwüle Fantasien."Besprochen werdenundInszenierung vonOper "Das verratene Meer" an der Wiener Staatsoper ( Standard ),Inszenierung des "Otello" an der Wiener Staatsoper ( Standard ),Inszenierung von' "Der alte Bürger-Capitain oder Die Entführung" an der Fliegenden Volksbühne Frankfurt ( FR ),Inszenierung vonund"Ökozid" am Schauspiel Stuttgart ( nachtkritik ),Inszenierung von"Cyrano de Bergerac" am Münchner Residenztheater ( nachtkritik ),Inszenierung von Molières "Der eingebildete Kranke" am Staatstheater Hannover ( nachtkritik ), eine Rekonstruktion der Zürcher Uraufführung von Dürrenmatts "Die Physiker" am Theater Basel (),Inszenierung von' "Der neue Mendoza" in Salzburg () undInszenierung vonOper "Oedipe" an der Pariser Nationaloper ().