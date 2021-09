Titelseite der taz heute. Nach dem neuen, von den Taliban auserkorenen Innenminister Afghanistans, Sirajuddin Haqqani wurde jahrelang wegen Terrorattentaten gefahndet.

Thomas Ruttig geht in derdie Kabinettslisten der neuenAfghanistans durch. Es könnte aber sein, das es sich nur um eine Interimsregierung handelt, meint er: "Dazu passt auch, dass die Taliban nach wie vorbekanntgaben, also weder formal die bisherige Islamische Republik abschafften noch ein Islamisches Emirat oder ihren religiösen Führerzum Staatschef ausriefen. Der soll sich nach Talibanangaben in Kandahar aufhalten, blieb bisher aber unsichtbar." In der Besetzung der Regierung zeichnet sich auch deutlich der pakistanische Einfluss auf die Taliban ab, so Ruttig.Auf der "Glauben & Zweifeln"-Seite derfragen zwei Artikel, wie es um densteht. Beide Artikel sind streng mit dem Islam. Der Völkerrechtlerbeklagt eine "eine dreistufige Geschichtsklitterung", mit der sich gerade Regimes muslimischer Länder, die mit dem Westen kooperieren, gegenüber einer radikalisierten Bevölkerung aus demherauslügen: "Zuerst wird die Gleichwertigkeit aller Kulturen behauptet und auf den Beitrag arabisch-islamischen Denkens zum europäischen Erbe verwiesen. Dann wird behauptet, der Kern islamischer Kultur, also das islamische Recht, werde. Schließlich wird das eigene Scheitern als Beweis '' des Westens gedeutet - und so Gegengewalt legitimiert."Die Ethnologinbesteht darauf, dass der Dschihadismus sehr wohl "" hat. Attentäter des 11. September wiewaren religiös hochgebildet, legt sie dar. "Die Mitglieder der Hamburger Zelle waren allesamt fromm, kamen teilweise ausund waren in Deutschland in eine bereits existierende islamistische Infrastruktur eingebunden. Diese Infrastruktur, bestehend aus Moscheen, Personen und islamischen Vereinigungen, war den Sicherheitsorganen der Bundesrepublik bekannt. Wenn es Lehren gibt, die aus den Anfängen des Dschihadismus in Deutschland gezogen werden können, dann ist es vor allem diese: Obwohl ökonomische und politische Momente relevant bleiben für das Verständnis des militanten Dschihadismus, ist er ein."Mit dem "" bricht ausgerechnet der Westen seit dem 11. September vielfach das Völkerrecht, schreibt der New Yorker Anwalt Josef Alkatout in der: "Letztlich empfinden die knapp zwei Milliarden Muslime die großflächig ausgeführtenals willkürlich. Die Geschosse aus den unbemannten Flugobjekten, für die seit diesem Jahr das Weiße Haus direkt verantwortlich zeichnet, stellen für die meisten Bewohnermit dem Abendland dar. Dies kann nicht in unserem Interesse sein."hatte das Attentat in einer unglücklichen Reaktion, die ihm nachgetragen wurde, alsbeschrieben und dabei nebenbei doch auch etwas über die unbedingte Selbstbesessenheitverraten, die politischen wohl nicht immer so fern sind. Thomas Steinfeld sucht in dernach dem "" in Stockhausens Äußerung: "Die Attentäter waren sich über die symbolische Bedeutung der beiden Türme alsund dessen bevorzugter Nation im Klaren gewesen, sie hatten um die optische Wirkung von Feuer, Rauch und berstenden Wolkenkratzern gewusst - und, wer weiß, vielleicht hatten sie sogar an dasgedacht."Außerdem: Bis heute stehenunter "Generalverdacht", schreibt Frauke Steffen in der. Ebenfalls in derstellt Nina Rehfeld die Doku "9/11: Ein Tag in Amerika" vor, die in diesem Tagen bei Sky läuft.