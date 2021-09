Mit ihrem in Bangkok verfassten Western "Wie viel von diesen Hügeln ist Gold" möchte die in den USA aufgewachsene Schriftstellerin chinesischen Menschen Raum in diesem Genre verschaffen. Zugleich geht es um das Recht auf Landschaft: "Diegehörte zu meinen formativen Erfahrungen, als ich in jungen Jahren mit meinen Eltern in die USA kam", erzählt sie im-Interview. "Die Berge, der Himmel, die Täler - ich spürte eine Ehrfurcht, gleichzeitig eine Verbundenheit." Entsprechend spürt sie beim Blick auf diese Landschaften "vor allem. So viel ist verschwunden, das Land wurde ausgebeutet und beraubt. ... Ich habe mein Verhältnis zu Amerika noch einmal aus der Entfernung reflektiert. Hätte ich in Nordkalifornien geschrieben, die Berge in Sichtweite, hätte ich vermutlich den Druck verspürt,zu arbeiten. So aber konnte ich."Weiteres: ZeitOnline veröffentlicht Dankesrede zur Auszeichnung mit dem Klopstock-Preis der Stadt Quedlinburg. Gerrit Bartels wirft für deneinen Blick auf die Shortlist des, der sich zusehends zum Gegenentwurf zum Deutschen Buchpreis mausert. Diehat ihr Gespräch mitonline gestellt, der eben seinen Romanzyklus um den Westberliner Bohème Herrn Lehmann mit "Glitterschnitter" fortgesetzt hat. Erhard Schütz erinnert in den "Actionszenen der Weltliteratur" an' Sturz vom Pferd in Rom und wie er im Anschluss vonverarztet wurde. Danny Kringiel ( Spiegel ) und Wieland Freund ( Welt ) verneigen sich vor der Science-Fiction-Serie "", deren erstes Heft heute vor 60 Jahren erschienen ist.Besprochen werden unter anderem"Nastjas Tränen" ( FR SZ ),"Matou" ( Tagesspiegel ),"Other People's Clothes" ( taz ),Satire "Salonfähig" auf den österreichischen Regierungschef NZZ ),' "Sarah Jane" ( Zeit ),"Auszeit" ( Tagesspiegel ),"Heimreisen. Goethe, Italien und die Suche der Deutschen nach sich selbst" ( NZZ ) und"Glitterschnitter" ().