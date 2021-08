Der neue-Leiterversöhntund freut sich Daniel Kothenschulte in der. Und so einen Gewinnerfilm wie "Vengeance is mine, all others pay Cash" des indonesischen Regisseurshat man auf internationalen Festivals auch schon lange nicht mehr gesehen: "Der sympathische Kleingangster im Mittelpunkt leidet an einer Erektionsstörung, die nicht dadurch besser wird, dass jeder in seinem Umfeld davon weiß. So bekommt sein übertriebenes Machogehabe einen Hauch von Tragik, was wiederum den weiblichen Bodyguard eines verfeindeten Gangsters neugierig macht. In einerarbeiten sie sich aneinander ab, und dies ist nur die erste Kostprobe von Edwins erfrischendem Spiel mit Geschlechterrollen und Genrekonventionen. Es geht so leichthändig zu." Davon wollen wir uns im Trailer gerne in bewegter Form überzeugen lassen:Geht diese neue Offenheit für Genre zulasten der Filmkunst? Solche Fragen wurden in Locarno oft diskutiert, berichtet Anke Leweke im. Sicher, "dem Publikum solltegeboten werden - auch im schönsten dialogischen Sinn. Gleichzeitig sprechen aus diesen Filmenund Visionen, wirdverhandelt. Schon seit einiger Zeit lässt sich diese Bewegung beobachten, etwa in dem oscargekrönten südkoreanischen Thriller 'Parasite' von Bong joon-ho, der mit gnadenlosem Blick die Klassenverhältnisse in seiner Heimat seziert. In schöner Beiläufigkeit betreibt auch Edwinseiner beiden Helden."-Kritiker Rüdiger Suchsland sah im Gewinnerfilm "die Verschmelzung von Genrekino und individuellem Autorenzugang, von Ernst und Spaß, Lumière- und Meliès-Kino. Dieund Mut, von Motorradfahrten und Martial Arts, von Faustkämpfen und überhaupt Gewalt im Kino geht hier listig zusammen mit."Das Kino in seiner ganzen Bandbreite war hier zu sehen, schreibt Michael Ranze in der FAZ: Der Wettbewerb war eine ", zwischen oberflächlich und vielschichtig, zwischen verrückt und anrührend, zwischen brutal und zärtlich. ... Und dann wieder gab es Filme, die waren einfach kühn in ihrer Erzählhaltung, mutig im Stil, originell in den Bildern, mit Geschichten über." Als Beispiele nennt Ranze"Medea" mit der georgischen Schauspielerinund"Gerda" mit. Außerdem wurde in Locarno der Regisseurfür sein Lebenswerk ausgezeichnet, berichtet sich Isabel Pfaff in der, die allerdings auch etwas schlucken muss: Zwar ist Landis zweifellos eine "Ikone des Kinos", seine Filme aber sind in ihrer anarchischen Ungehobeltheit dann doch eher "".Weitere Artikel: Die Schauspielerin spricht in der SZ über ihre Arbeit in dem (von Anke Sterneborg besprochenen ) Gehörlosenfilm "Coda" (mehr dazu bereits hier ). Besprochen werden die israelische Netflix-Serie "Hit & Run" ( ZeitOnline ), der queere Brandenburger Heimatfilm "Neubau" mit ZeitOnline ) und die Serie "Heels" ( FAZ ).