In einem sehr lesenswerten Interview mit Peter Unfried in der spricht der Soziologe über den rasenden Stillstand, in den uns die Corona-Pandemie versetzt hat: "Die Zeit ist da, aber die Muße fehlt. Diese Rastlosigkeit, die wir spüren, die kommt, wie wir dachten. Sie kommt auch von innen, was man genau daran sieht, dass wir anstatt eine Wagner-Oper zu hören oder Thomas Mann zu lesen, doch durch die sozialen Medien surfen oder Netflix anwerfen. Wir tun also Dinge, die kurzgetakteteliefern... Das ist der Zwiespalt der Moderne: Derkommt nicht einfach nur von außen und das Resonanzverlangen nicht nur von innen. Sofern der Kapitalismus am Hamsterrad schuld ist, ist er auch in uns. Theoretisch war mir das klar, aber ich habe es nie so deutlich erfahren wie jetzt. Aber es gibt einen anderen Aspekt, den ich früh thematisiert hatte: Es entsteht nicht nur Aggressivität, sondern eine Art von. Ich habe gerade ein Seminar gemacht über die Frage:? Ich beziehe mich da stark auf den Soziologen Randall Collins. Wir haben immer geglaubt, Energie sei eine individuelle und psychische Eigenschaft."In die große Aufregung um die Video-Reihe steigt nur dievoll ein, sogar mit einem Pro und Contra. Andreas Rosenfelder jubelt: "Es ist eine Zäsur in der Kulturgeschichte der Pandemie: Ein Berufsstand, dem die Politik durch die dauerhafte Schließung von Theatern und Kinos offiziell Überflüssigkeit bescheinigt hat, meldet sich ungefragt zurück - und hält der mit sich selbst beschäftigten Krisengesellschaft den Spiegel vor." Jan Küveler findet die "" dagehen degoutant, mit denen sich die SchauspielerInnen aus ihren Villen zu Wort meldet: "Am Anfang seines Auftritts zitiertachselzuckend Rilke: 'Der Tod ist groß/ Wir sind die Seinen/ lachenden Munds.' Tukur sagt 'wir', meint aber die anderen."Auch Alexander Gorkow und Willi Winkler kauen etwas lustlos auf der verpatzten Aktion herum, für die offenbar der Berliner Regisseurund der Münchner Werbefilmerverantwortlich zeichnen: "Die traurige, gehirnzersetzende Wahrheit hinter #allesdichtmachen ist ja viel profaner, als man denken sollte bei dem Lärm. Mitunter ist etwas nicht nationalsozialistisch, sondern nur dumm, im Sinne von." Nach einigen Kopfkratzen findetsein eigenes Video jetzt auch ein bisschen geschmacklos, wie er auf bekundet . Und immisstraut Michael Angele den allgemeinen Abwehrreflexen. Er zumindest spürte den "Kloß im Hals": "Ich habe aber immer mehr den Eindruck, dass viele Leute das nicht wahrhaben wollen. Sie versuchen lieber,, als zu fragen, woher er kommt."Ein weiterer Shitstorm hat zwei Gründer getroffen, die in der-Show "Die Höhle des Löwen"zur Enstorgung von Tampons vermarkten wollten, wie uns die Schriftstellerin in der ausführt . Einfach abstoßend findet sie die Häme, die über die beiden gegeschüttet wurde: "Was sich anfühlt wie Kampf für Feminismus und Nachhaltigkeit, ist stellvertretende Rache an zweien, die nicht die Mittel haben, sich zu wehren. In der gerechten Wut fällt derkaum auf." Sie waren nicht schlimmer als die anderen, erkennt Pollatschek in Erinnerung an Schulhofmanieren, nur schwächer.