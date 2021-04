Die Frage, ob tatsächlich mehrerkranken, wird von den Medien kaum thematisiert, obwohl sich eine Bemerkung Lothar Wieles vom Robert-Koch-Institut so verstehen ließ. Auch bei einer Analyse der möglichen Gründe wird zu kurz gegriffen, findet in der: "Aspekte wie die, die in normalen Zeiten Rückhalt geben, sich nun aber zum Nachteil entwickeln können, wurden nicht beleuchtet. Natürlich kann man hier nicht verallgemeinern, allerdings mehren sich Berichte aus Krankenhäusern, die dramatischer nicht sein könnten. Auch in Israel war beispielsweise während der Pandemie deutlich zu beobachten, dass die Hälfte der schwersterkrankten Covid-19-Patientenwaren, obwohl nur etwa 20 Prozent der Israelis arabisch sind. Ebenso zeigen sich statistisch relevante Unterschiede in Bezug aufwie Diabetes und Adipositas, die bei bestimmten Communitys öfter auftreten, aufgrund ihres Essverhaltens und bewegungsarmen Lebensstils."Den "Tatort"-Regisseur identifiziert Daniel Laufer beials den Spritus Rector der shitumstormten #-Aktion, von der sich ein Drittel der beteiligten Schauspieler inzwischen distanziert habe. Brüggemann habe viele Texte der Videos geschrieben. Und er bleibt bei der Sache: "Brüggemann dagegen teilt gegen Kritiker:innen weiter aus. Er schimpft, die Leute verlören jedes Maß, im Prinzip sei es ein Lynchmob, der sich da zusammenrotte, und Leute privat und beruflich fertigmachen wolle. 'Das ist.' Auf Twitter teilte er die Behauptung, '#allesdichtmachen' sei viel weniger Kritik an den Maßnahmen und der Regierung, als an denen, die laut und entrüstet bellten."Auf der Seite der Aktion gibt es inzwischen ein etwas unklares Statement zur Aktion und zum, der über sie hinwegfegte: "Nicht alle in dieser Gruppe sind Gegner eines wie auch immer gearteten Lockdowns. Einige schon. Aber darum geht es nicht." Und übrigens: "Wenn Videos von dieser Seite verschwinden, dann heißt das nicht zwingend, dass die jeweiligen Leute sich distanzieren. Es kann genausogut bedeuten, dass jemand sich einfach nicht in der Lage sieht,, oder seine Familie schützen will."Von dem Vorwurf derwill er sich nicht einschüchtern lassen, sagt Brüggemann im Interview mit Nicole Ankelmann von: "Das heißt doch, dass wir dieses Thema der AfD dringendmüssen. Die Diskussion, wie viel Lockdown verhältnismäßig ist und wie vielin unserer Gesellschaft - das kann man doch nicht der AfD überlassen. Und den Prozess dann stigmatisieren und jedem, der protestiert, sagen: 'Du vertrittst jetzt hier AfD-Positionen.' Das ist doch totalitär. Damit ist das ganze Thema im Keim erstickt."In derfragt Cerstin Gammelin, warum ausgerechnet ein Schauspieler wie, der bei der Demo am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz großen Mut bewiesen hatte, sich jetzt an der Aktion #allesdichtmachen beteiligt hat: "Sein Beitrag und die anderen Videos von #allesdichtmachen haben, trotz aller Ironie, die sie verwenden, eine ganz andere Wirkung.die ohnehin aufgeregte Gesellschaft, weil sie Wissenschaftler, Ärzte und Medien mit dem Prädikatversehen und gegeneinander ausspielen. Er sei doch bei den Verunsicherten, Eingeschüchterten, Verstummten, legte Liefers auf Twitter nach. Echt jetzt? Tatsächlich ähnelt der Ton, den er gerade draufhat, eher dem von Professor Boerne, der sich kurz aufregt, bevor er zum Golfen oder Tauchen abgeholt wird. Ja, das nervt. Gerade bei jemandem, der erlebt hat, was Diktatur ist. Einwie 1989 wäre dagegen eine feine Sache gewesen."In dergeht Andreas Rosenfelder die unisono geäußerte Kritik an der Aktion zunehmend auf die Nerven: "Wer, wofür es gute wissenschaftliche Gründe gibt, an Notwendigkeit und Wirksamkeit der autoritären Regierungsmaßnahmen zur Pandemiebekämpfung zweifelt, der wird behandelt,. Aus dieser absurden Logik gibt es keinen Ausweg, sie."