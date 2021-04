Die am Sonntag verliehenenbeschreiten einen neuen Weg, schreibt Daniel Kothenschulte in der, und zwar "weg vom Studio-Kino, hin zum Independent Cinema. Weg vom weißen Amerika zu einem Bekenntnis zur Repräsentanz desvor und hinter der Kamera." Einige mosern daher schon, dass die Oscars zur woken Diversitätsparade verkommen würden. Ein grober Irrtum, schreibt Claudius Seidl in der. Wer so spricht, hat die Geschichte Hollywoods nicht verstanden: "Diversität ist die eigentliche. Mag schon sein, dass amerikanische Filme in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts auch den Zuschauern in Little Italy, in Koreatown und den Schwarzenvierteln der großen Städte weismachen konnten, dass sich alle wesentlichen Dramen und Komödien nurabspielten. Wichtig daran ist, dass Hollywood dort, weil es dann auch in Südeuropa, in Asien, auf der ganzen Welt verstanden wurde. Und als die Menschen dort ihresgleichen sehen wollten, mussten die Filme eben anders werden. Die Diversität der oscarnominierten Filme und Schauspieler in diesem Jahr ist kein Bruch mit der Tradition, sondern die."Die meisten nominierten Filme liefen zunächst auf Streamingportalen. Trotz dieses niedrigschwelligen Zugangs kenne kaum einer die Filme, zitiert David Steinitz in dereine-Studie und bleibt dennoch gewiss, dass diese Ausgabe nicht als "" in die Geschichte eingehen wird. Die verrät uns derweil, welche Oscarfilme bereits zumbereit stehen.Weitere Artikel: In der spricht Andrian Kreye mit der Sängerin, die für ihre Rolle alsnominiert ist. Michael Kienzl schreibt imeinen Nachruf auf. In der Langen Nacht des widmet sich Martina Müller den Melodramen vonBesprochen werdenoscarnominierter Film "Promising Young Woman" ( ZeitOnline ) und die Serie "Shadow and Bone" ( FAZ ).