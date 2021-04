Bild: Emily Carr, Blunden Harbour, ca. 1930, Öl auf Leinwand. National Gallery of Canada, Ottawa, Foto: NGC

Bild: Nima Nabavi. Tinte auf Papier. Courtesy of the Artist an The Third Line, Dubai

Es ist höchste Zeit, die kanadische Malerinauch hierzulande zu entdecken, meint-Kritikerin Catrin Lorch und empfiehlt - sobald diese wieder geöffnet ist - einen Besuch in der Ausstellung "Magnetic North" in der Frankfurter Schirn. Die Künstlerin, die mitsignierte, brachte ihre Hingabe zurmit Landschaftsmalerei zusammen, so Lorch: "Carrs konzentrierte Kompositionen können Wälder inverwandeln - und die alten, hölzernen, die am Rand einer Anlegestelle Fremde mit wilden Gesichtern begrüßen, so aus ihrer Umgebung isolieren, dass sie dastehen wie Außerirdische: Glatt, hoch aufragend, im kalten, blauen Licht eines kristallklaren Himmels könnten sie auch eine Gruppe vonsein oder Geisterwesen."Die ganze Palette betrachtet Linda Buchholz () in der Ausstellung "Ways of Seeing Abstraction" im Berliner Palais Populaire, die 47 KünstlerInnen aus vier Kontinenten von der 1960er bis in die Gegenwart versammelt: "Nicht zu übersehen und trotzdem gut für einen Augentäuschereffekt sind die Werke der französisch-kanadischen Künstlerin, die derzeit im Münchener Haus der Kunst eine Einzelausstellung hat. Ihre großformatigen Hochglanz-C-Prints mixen Fotoästhetik und abstrakte Farbraumkomposition. Aus Jalousien,lässt sie unauslotbare, imaginäre Räume entstehen."Für 450 Millionen Dollar hatte der saudi-arabische Kronprinz2017 den "" im New Yorker Auktionshaus Christie's anonym ersteigert, laut einer Analyse der Wissenschaftler des Louvre stammt das Bild aber nicht von Leonardo, sondern aus dessen Werkstatt. Um Bin Salman nicht zu "brüskieren" undnicht zu verlieren, wurde das Ergebnis der Analyse nicht veröffentlicht, erfährt Martina Meister im-Gespräch mit dem französischen Journalistenüber dessen Doku 'Salvator for Sale': "Es ging darum,und damit auch die eigenen Interessen. Schließlich stand für Frankreich viel auf dem Spiel. Paris hatte gerade einen Kooperationsvertrag unterschrieben, bei dem es nur im kulturellen Sektor umging. Dieses Geld wird wahrscheinlich nie fließen, aber es war in Aussicht gestellt worden. Als der Louvre seinen Ruf nicht aufs Spiel setzen wollte, haben sie vermutlich einengemacht und versprochen, einfach zu schweigen."Im ergänzt Stefan Brändle: Bin Salman wollte dem Louvre den "Salvator Mundi" für eine Ausstellung leihen, verlangte allerdings eine: "Außenminister Jean-Yves Le Drian und Kulturminister Franck Riester wollten auf die Forderung aus Riad eingehen; auch Louvre-Direktor Jean-Louis Martinez zeigte sich, die zu dem Zweck ganze Delegationen nach Paris schickten. Macron blieb aber bis zuletzt hart."Weiteres: In der ärgert sich Warhol-Biografüber das Urteil eines New Yorker Gerichts, das entschied, dassdaseines Fotografen verletzt habe, indem er dessen Bild vonfür einen Siebdruck verwendete. In der blickt der Literaturwissenschaftler Edi Zollinger in den Spiegel von"Venus vor dem Spiegel" und erklärt die Vermutung, dass sich Velazquez hier auf den "Schlafenden Hermaphroditen" bezieht. Für die hat Thomas Mausch einen virtuellen Rundgang durch die Online-Version der Schau ". Der belgische Symbolismus" in der Alten Nationalgalerie unternommen. Besprochen wird der Fotoband "About us" mit zeitgenössischer Tagesspiegel ) und die Ausstellung "Americana" von Benjamin Heisenberg in der Berliner Galerie Ebensperger ( Filmdienst ).