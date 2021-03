Alvaro Barrington: Untitled (1964-2019, 1965-2019, 1966-2019, 1967-2019, 1968-2019, 1969-2019), 2020. Bild: Galerie Ropac

Die Pariser Galerie Ropac zeigt eine Schau des New Yorker Malers, mit dem einem Drake-Song entlehnten Titel "You don't do it for the man, men never notice. You just do it for yourself, you are the fucking coldest". Im spricht Barrington mit Eva Karcher über seine Kunst, das Sampeln und Mixen: "Ich bin ein Kind des Hip-Hop, der mächtigsten popmusikalischen Bewegung des Globus. Als ich acht Jahre alt war, zog ich mit meiner Mutter nach Flatbush in Brooklyn, New York. Beim Rap geht es ebenso um Sampling und Mixing. Es stimmt, die Kultur der schwarzen Musik - Soul, Funk, Reggae, R & B - ist die eine. Gleichzeitig befinde ich mich in einem ständigen Zwiegespräch mit der Kunst und ihrer Geschichte. Nehmen Sie noch einmal: Er hörte, gleichzeitig beschäftigte er sich mitund Tuschemalerei und fragte sich, wie er diesen Sound und diese Ästhetik verbinden könnte, die sich für ihn einander zugehörig anfühlten." Aber Mark Rothko und Louise Bourgeois mag er auch gern!Weiteres: Laura Cumming begutachtet für dendie Auswahl der Waliser Online-Biennale "Artes Mundi". Sandra Danicke freut sich in dermit dem Frankfurter Museum für Moderne Kunst über die, deren Werke sich das Museum selbst aussuchen durfte. Besprochen wird noch die Ausstellung "Hidden -" im f3 freiraum für fotografie Tsp ).