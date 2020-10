Only days into his diagnosis, the first thing President Trump does when he gets back to the White House is take his mask off. pic.twitter.com/kyqvHcSbIl - Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 5, 2020

Derhat auch die dortigestark geschwächt, berichtet aufdie jemenitische Journalistin Afrah Nasser: "Das Leben von Millionen von Menschen ist durch Hunger in Gefahr; aber den höchsten Tribut zahlen Frauen und Mädchen im gebärfähigen Alter. Frauen sind zunehmend dem Risiko vonausgesetzt, dieist um 63 Prozent gestiegen. Dutzende Frauen in Gefangenschaft von Huthi-Rebellen, die dabeiausgesetzt sind, zeigen, dass der Konflikt einige Stammessicherheiten zerstört, die Frauen vor Entführung oder Gefangenschaft schützten. In Taiz wurden Aktivistinnen Zielscheibe von Huthi-Kugeln. In vielen Städten leiden Frauen darunter, dass ihre männlichen Verwandten nicht anwesend sind, sie sind kaum in der Lage, ihrezu ernähren. Was mich am meisten schmerzt ist, dass Jemen vor dem Krieg, trotz all seiner institutionellen Ungerechtigkeiten gegen Frauen, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in der Förderung der Frauenrechte überholt hatte - ein Fortschritt, der mittlerweilegemacht wurde."Außerdem hateinen Artikel aus derübernommen, der dengegenüber den Arbeitsmigranten aus Afrika, der sich mit Corona noch gesteigert hat, thematisiert: "Die lokale Gesetzgebung macht die Migranten fast vollkommen von ihren Arbeitgebern, gewährt oft nicht einmal minimale Arbeitsrechte. Wer sich beschwert, wird im besten Fall einfach hinausgeworfen, aus freien Stücken zu gehen, ist gleichzeitig nicht möglich - Arbeitsmigranten müssenbeim Arbeitgeber abgeben. Nicht selten kommt es zu Gewalt gegen die Angestellten. Die äthiopische Zeitungberichtete, dass am Flughafen Addis Abeba regelmäßig dieaus arabischen Staaten ankommen."Die ehemalige Bundesverfassungsrichterinzeigt sich in einem ganzseitigen-Essay eher abgestoßen vomin den USA, der ausschließlich nach politischen Kriterien besetzt wird und wo die Richter fast immer nach Parteilinie entscheiden: "Kein Wunder, dass unter solchen Bedingungen diein weiten Kreisen nur noch auf Zynismus stößt."Jaja, Maske tragen ist schon wichtig, gibtim Interview mit derzu, aber dann zeigt er sich vor allem entsetzt vomder Bürger, die allemitmachten. Sogar in den USA, fürchtete er einen Moment, werde Donald Trump einen "strengen Lockdown" einführen: "Dassgerne ein autoritärer Herrscher wäre, ist klar. Aber auch vonhört man, dass Sebastian Kurz Gefallen am neuen Corona-Regime fand. Auch beiwar das ziemlich offensichtlich. Plötzlich gab es da wieder die Figur des Landesvaters, der sich mit strenger Hand um seine Kinder kümmert. Und die meisten Bürger waren erst einmal so verunsichert, dass sie nicht aufgemuckt haben. In Österreich haben, so höre ich, die Grünen intern in der Regierung das Schlimmste verhindert. Und inzwischen hat das österreichische Verfassungsgericht die Einschränkung der Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum für gesetzeswidrig erklärt - was ich die ganze Zeit schon vermutet hatte. 'Das kann dochsein', dachte ich immer wieder. Und siehe da, es war auch nicht legal." Trump, so viel ist inzwischen wohl klar, nutzt Corona durchaus, um sich alszu inszenieren - aber anders, als Kehlmann es dachte: