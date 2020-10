Schaulaufen für den Schauprozess? "The Trial of the Chicago 7"

Gerichtsdrama "The Trial of the Chicago 7" hat den Prozess nach den Ausschreitungen am Rande des Konvents der Demokratischen Partei im Jahr 1968 zum Thema. Bei diesem Prozess standen sich gewissermaßen die Kultur von Nixons Polit-Establishment und die Hippies direkt gegenüber. "Im alten Europa hätte man das einen '' genannt", schreibt Tobias Kniebe in der. Doch "im Gerichtssystem der USA sind alle Prozesse irgendwie Schauprozesse, es geht um eine, deshalb funktionieren sie auch im Kino so wunderbar." Sorkin, der in der Regel als Drehbuchschreiber in Erscheinung tritt, hat für diesen Film zum zweiten Mal auf dem Regiestuhl Platz genommen, was allerdings "nochwirkt". Auch kennt sich Sorkin gut aus mit "linksliberalem Politik-Entertainment", schreibt Dominik Kamalzadeh im. Dementsprechend "wird hier kein Hohelied auf die Justiz gesungen, sondern ihresteht im Vordergrund".Für denhat sich Andreas Busche noch einmal in die Münchner Studie versenkt , die das Engagement des-Gründersin derbelegt. Dass Bauer darin eine zentrale Rolle spielte, Kenntnis von der Zwangsarbeit in der Filmbranche hatte und sich im Nu nach der Kapitulation als Systemgegner inszenierte, daran besteht nach dem durch Forschung gestützten Kenntnisstand "kaum Zweifel". Außerdem hat Christiane Peitz mit dem Historiker Andreas Wirsching vom Münchner Institut für Zeitgeschichte gesprochen , der der Kulturbranchein der Aufarbeitung ihrer eigenen NS-Geschichte bescheinigt: "Über Bauer war mehr bekannt, als kommuniziert wurde. Es beginnt schon mit seinem Entnazifizierungsverfahren, bei dem er nicht hundertprozentig mit seiner Version der Geschichte überzeugen konnte. Aber es ist typisch für die Nachkriegszeit bis in die 60er Jahre hinein teils auch länger:, es wurde jedoch nicht öffentlich Thema." Dazu zählt auch ein über Bauer erstelltes Persönlichkeitsgutachten aus der Nazizeit: Das ist bereits "1973 zitiert worden, in einer Fußnote in einer wissenschaftlichen Arbeit. Die." Doch "wer mit Bauer zusammengearbeitet hatte oder von ihm gefördert wurde, war".Außerdem: Das Berlinale-Führungsduound spricht in derunter anderem über ihre Pläne, die Berlinale im kommenden Jahr trotz Coronastattfinden zu lassen und verteidigt noch einmal der nach Geschlecht vergebenen(könnte man die Preise nicht einfach lassen, wie sie sind, und statt dessen das Leitungsduo durch ein nicht binäres ersetzen?). Besprochen werden die aufgezeigte Serie "For Life" ( FAZ ) und"Die Misswahl - der Beginn einer Revolution" ().