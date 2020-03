Am Wochenende ging die ersteunter der künstlerischen Leitung vonmit einem Goldenen Bären für"There is No Evil" ("ein Monument der Dissidenz", schreibt Thierry Chervel in seiner Kritik) zu Ende (alle Bären hier im Überblick). Wie gelungen war dieser Auftakt? Die Kritiker sind sich höchst uneins: Für Dominik Kamalzadeh vom war er "geglückt", das Festival habe mit seinem neuen Wettbewerb "Encounters" an Profil gewonnen - nicht zuletzt überzeugte "die Heterogenität des Gezeigten" und "Politik,, wurde nicht mehr so groß geschrieben wie früher." Von "einigen leuchtenden Höhepunkten" im Wettbewerb schreibt Wenke Husmann aufin ihrem Resümee. Auch-Kritiker Daniel Kothenschulte schreibt von einem würdigen Wettbewerbsgewinner - und lobt insbesondere die Arbeit der Retrospektive, auch in diesem Jahr wieder vor allem 35mm-Kopien gezeigt zu haben.Deutlich kritischer sieht es Rüdiger Suchsland auf: Der Goldene Bär sei vorhersehbar die Entscheidung einer Jury gewesen, "die sich ganz offensichtlich nicht auf ästhetisch-stilistische Kriterien einigen konnte, deren Ansichten zur Filmkunst sich. Zu weit auseinander lagen die anderen Preise, um diesen Eindruck zu verschleiern. So blieb eine politisch-moralische Botschaft der vorhersehbare kleinste gemeinsame Nenner." Auf Suchsland wirkt das "alles eher, nicht wie ein Filmfestival. So ein Preis hätte genauso unter Dieter Kosslick vergeben werden können."Auch Andreas Busche im sieht hier wie weiland in Kosslicks Jahren einen. Wobei er die Entscheidung allerdings doch für "plausibel" hält: "Wer sonst hätte den Hauptpreis gewinnen sollen? ...: Dieses chronische Problem wurde lange Dieter Kosslick angekreidet. Offenbar ist es jedoch: International scheint es immer weniger herausragende Filme zu geben, die drei großen europäischen Festivals Aufmerksamkeit und Qualität verschaffen können." Und dann grub auch noch der avancierte ""-Wettbewerb dem klassischen Wettbewerb die filmkünstlerische Schlagseite ab. Tim Caspar Boehme von der sieht in den Encounters hingegen "einen großen Zugewinn", dort liefen "ein paar der schönsten Filme des Festivals" - alles in allem: "ein guter Auftakt." In der hält Susan Vahabzadeh dem neuen künstlerischen Leiter ein sichtbares "Bemühen um Filme mit sehr eigenen künstlerischen Handschriften" zugute. Vor allem hält sie fest: ". Früher einmal war das nicht so wichtig, inzwischen werden viele Filme aber kurz vorher lanciert, damit sie für nationale Preise in Frage kommen, die sich aufs Vorjahr beziehen."In seinem-Blog porträtiert Bert Rebhandl den Bärengewinnerund weist zudem auf dieses Skype-Interview mit dem Regisseur hin:Weiteres von der Berlinale: Jochen Werner hat für denzweiten auf der Berlinale gezeigten DAU-Film "Degeneration" angesehen , ein fast sechsstündiges Werk - "", der nochmals unterstreicht, dass es mit Khrzanovskiy nicht ganz so einfach liegt, wie die allgemeine Empörung glauben machen will.-Kritikerin Julia Hertäg sah auf der Berlinale Filme mit. Und zum Nachlesen: unser Berlinale-Blog mit allen Kritiken und Presseschauen zum Festival.Außerdem: Gerhard Midding ( Welt ), Stefan Brändle ( FR ) und Joseph Hanimann ( SZ ) berichten von der-Verleihung in Paris, wo"Die Wütenden" als bester Film des Jahres ausgezeichnet wurde und die Auszeichnung fürals "bester Regisseur" wütende Proteste im Saal nach sich zog. Johannes Franzen befasst sich aufmit der Darstellung von. Für blättert sich Bert Rebhandl durch die Ausgabe 02/1970 der ZeitschriftBesprochen werden die Serie "Virgin River" ( Freitag ) und neue Heimkinoveröffentlichungen, darunter eine luxuriöse BluRay vonMünchen-Klassiker "Jet Generation" aus dem Jahr 1968 ( SZ ).