Schon im 19. Jahrhundert stritten "Westler und Slawophile" darüber, obeinen "" zu erfüllen habe oder diesuchen solle, erinnert der Kulturhistorikerin derund verweist unter anderem auf ein Zitat des Philosophen: "'Russland muss sich vollständig, einen völlig neuen Weg einschlagen und sich dadurch an die Spitze des intellektuellen und gesellschaftlichen Lebens der Menschheit stellen.' Das ist ein heute von kremlnahen Politologen und Ideologen gern zitiertes Diktum, so wie generell das europakritische russische Denken des 19. Jahrhunderts - gerade auch dort, wo esannimmt - für die aktuelle Diplomatie Moskaus wegweisend geworden ist: Das Fortschritts- und Zukunftsdenken wird in konsequentem, freilich diskretem Rückgriff auf slawophile oder panslawische Konzepte praktiziert.""Deutschland braucht einen neuen", der sich von der AfD abgrenzt, fordert Luuk Molthof, Senior Research Fellow bei d/part, einem gemeinnützigen Think Tank, im. Laut einer aktuellen Studie, die Molthof mit seinen Kollegen und gemeinsam mit dem Open Society European Policy Institute umsetzte, identifizieren sichder Deutschen stark mit ihrer Identität und verbinden damit auch einen "latenten": "Nur 12 Prozent der Befragten gaben an, kein Gefühl des Stolzes im Zusammenhang mit ihrer Nationalität zu besitzen, während die überwiegende Mehrheit der Befragten auf mindestens einen Aspekt ihrer deutschen Identität stolz war. Besonders großen Stolz verspüren viele Deutsche in Bezug auf das, den Wohlfahrtsstaat und das kulturelle Erbe."Man kann bei der Linkspartei keine, bei der AfD viele Parallelen zurentdecken, schreibt Andreas Kilb in der, der den eigentlichen Bezugspunkt zu Weimar aber ganz woanders sieht: beiWeigerung mitzuregieren von 2017, die mit der bundesrepublikanischen Verantwortungsethik gebrochen habe: "Mit seinem Diktum vom 19. November hat Lindner diese Tradition aufgekündigt und sich auf einen Weimarer Standpunkt gestellt. Dennder Parteien führte zum Niedergang der Weimarer Republik, sondern ihre Weigerung, an der Macht teilzuhaben. Die meisten Koalitionen nach 1920 waren Minderheitsregierungen, nur wenige hielten länger als ein paar Monate. Die demokratische Mitte, indem sie sich weigerte, den Wählerauftrag zu erfüllen."Gestern schrieb der Sicherheitsexperte Tobias Bunde über den erstarkenden "Gegen-Westen" (Unser Resümee ), heute bringt Clemens Wergin in derden Begriff "" von der Münchner Sicherheitskonferenz mit, auf der über den sinkenden Einfluss des Westens angesichts der Regime inundgesprochen wurde. Wergin warnt mit Blick auf Nord Stream 2 vor einer noch "größeren Energieabhängigkeit" von Moskau und vor einer Beteiligung Chinas am deutschen Ausbau des 5G-Netzes: "Imwäre es uns nie eingefallen, zentrale Komponenten unseres Telefonnetzes in sowjetische Hand zu geben. Deshalb ist es eben eine strategische Frage, ob wir China den Ausschalter für unser mobiles Internet aushändigen sollten. Das chinesische Mobbing gegenüber europäischen Staaten sollte uns vor Augen führen, wie sehr wir jetzt schon abhängig sind von einem Land, das dem Westen feindselig gesinnt ist und das gerade dabei ist, die perfekte Überwachungsdiktatur aufzubauen. Es wäre eigentlich die Aufgabe der europäischen Führungsmacht Deutschland, denzu organisieren."Der ehemalige CDU-Fraktionschef forderte bereits imeine partielle Öffnung in Richtung AfD, erinnert Thomas Wagner in derund geht den Gerüchten nach, die Thüringer Wahl sei ein von "langer Hand vorbereitetes Manöver" vonund-Politikern gewesen. Hahn war immerhin seit 1982 Funktionär der als "neurechte Kaderschmiede geltenden Deutschen Gildenschaft", schreibt Wagner weiter: "Diese Studentenverbindung ist neben einer Reihe vonund Bildungseinrichtungen wie dem Studienzentrum Weikersheim eine von vielen Institutionen, in denen sich Rechtskonservative verschiedenster Schattierungen und Parteiaffinitäten in der Bundesrepublik miteinander austauschen und Netzwerke bilden konnten."