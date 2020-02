Der Pianisthat es wie kein zweiter seiner Zunft verstanden, zu einem öffentlichen Intellektuellen jenseits des Konzertsaals zu werden. Keine Selbstverständlichkeit im Klassikbetrieb, wo öffentlichkeitswirksame Betätigungen jenseits der reinen Kunst unter Verdacht stehen und schon kleine Brüche im Erscheinungsbild für Stirnrunzeln bei den Insidern sorgen, schreibt Hartmut Welscher in einem langen, aber durchaus kritischen Essay im. "Eine Kultur, der das Ich-Sagen traditionell verdächtig erscheint, kehrt Levit um in. Wo andere Musiker*innen ein Über-das-Werk-Stellen tabuisieren, sagt Levit: 'Was wären die Komponisten ohne uns?' Während andere Pianist*innen Werktreue fordern, sagt er: 'Das Werk ist 50 Prozent, die anderen.' Wo andere den Weg zu einem Werk noch in der Partitur suchen, findet Levit ihn schon in sich selbst. 'Das ist Musik, in der so unglaublich viel auf engstem Raum passiert! Genau das entspricht mir. So bin ich, so ist meine Persönlichkeit: sehr schnell im Kopf und im Handeln.' Wo andere peinlich darauf bedacht sind, bloß nicht 'vulgär' zu klingen, sagt Levit: 'Es ist so unheimlich geil'. Bisweilen führt das zu einer, die das Triviale als starke Aussage verpackt."Weitere Artikel: Patrick Wagner ( taz ) und Jan Kedves ( SZ ) berichten von der gestrigen Anhörung im Bundestag dazu, obkünftig alsmit Aussicht auf öffentliche Förderung durchgehen können. Thomas Schacher informiert in derüber die neuen Pläne für das. Wolfgang Sandner berichtet vom-Festival in der Elbphilharmonie. Karl Fluch feiert imdie Gründung vonvor fünfzig Jahren - je nachdem, welcher Glaubensrichtung man angehört, wurde damit auch der Heavy Metal begründet, "eine der großen Gelddruckmaschinen der Musikindustrie. Viele vermeintliche." Gerrit Bartels bereitet sich immit Erinnerungen ans Berliner-Konzert von 2002 auf das Berliner Strokes-Konzert am heutigen Abend vor.Besprochen werdenDokumentarfilm "Wir haben die Schnauze voll", der das Bonner Beethoven-Orchester bei Proben begleitet ( taz ), das Solodebüt "Der Rest vom Licht" des Berliner Musikers Tagesspiegel ) und eine neue CD des jungen Jazzpianisten Standard ).