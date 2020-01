Evelina Cajacob: Il paun da mintgadi (das tägliche Brot), 2011/2012

Einfach hingerissen ist -Kritiker Max Florian Kühlem von der Ausstellung "tanzen anders", mit der das Kunstmuseum Bochum die hypnotischen Videoarbeiten der Schweizer Künstlerinzeigt: "Immer wieder sind es in ihren Videos, oft die der Künstlerin selbst, die traditionelle, alltägliche Tätigkeiten vollführen - die Grundlagen eines Haushalts, eines Lebens:. Sie zerreißen Stoff und nähen ihn neu zusammen. Sie waschen Salat und Gartenkräuter. Sie rollen Wolle zu einem Knäul,."Weitere Artikel: Als " brandmarkt Daniele Muscionico in der, dass die innovative Zürcher Photobastei im Juni schließen muss, weil weder Stadt noch Kanton sie ausreichend finanziell unterstützen: "Das Konzept sprengte die bestehenden institutionellen Förderkriterien. Deshalb kommt es im Leitbild der Stadt Zürich nicht vor und fällt als Subventionsempfänger durch sämtliche Raster." In der meldet Jori Finkel den Tod des Konzeptkunst-Titanen, der Los Angeles zu einer Kunst-Metropole machte.Besprochen werden die Schau "Something is Missing" im Yorkshire Sculpture Park , für die der britische BildhauerMenschen fragte, wie sie sich das Paradies vorstellten ( Guardian ), die Ausstellung zu"This might be a place for humming birds" in der Berliner Galerie im Körnerpark taz ), Arbeiten zur Amnesty-International-Edition "Art 19 - Box One" ( taz ), die Ausstellung "Der Leda-Code" zuverehrtem "Caritas"-Gemälde in der Gemäldegalerie Alte Meister im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel () und Bilder des Fotografenin der Berlinischen Galerie Tsp ).