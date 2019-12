Carl Wuttke, 'The Great Umayyad Mosque, Damascus', 1913. © Islamic Arts Museum Malaysia.

Zwar vermisst-Kritikerin Sonja Zekri in der Ausstellung "Inspired by the East. How the Islamic world influenced Western Art" im British Museum Exponate aus "nicht-westlicher Perspektive", einenmöchte sie der Schau dennoch nicht vorwerfen. Vielmehr erfährt sie hier wie westliche Künstler ausund Industrialisierung in orientalische Vorstellungswelten flohen: "Jean-Auguste-Dominique Ingres - in London vertreten mit einem weiblichen Akt - bemühte sich gar nicht erst um das Vertrauen der Einheimischen, sondern entwarf Frauengemächer und türkische Bäder,. Von Frauen beim Tanz oder beim Liebesspiel, ohne je einen Fuß in die Region gesetzt zu haben. Hätte er Europäerinnen in diesen Posen abgebildet, die verklemmten Zeitgenossen hätten ihm Pornografie vorgeworfen. 'Die Unzugänglichkeit der Harems bot den Künstlern die ideale Entschuldigung, um ihre sexuellen Fantasien auszuleben', sagt die Ko-Kuratorin Julia Tugwell: 'Sie projizierten sie einfach auf eine andere Welt,.'"Bewegt kehrt Adrian Searle imaus der Schau "Amalgam" in der Tate Liverpool zurück, in der sich der Chicagoer Künstler dem Schicksal vonwidmet - jener Insel in, auf der bis 1911 eine selbstbestimmte,lebte, die vom Staat als "unmoralisch und schwachsinnig" eingestuft wurde und in Folge vertrieben wurden. Bis heute ist die Insel unbewohnt: "Es ist ein riskantes Unterfangen, mit Objekten Gefühle und Bedeutungen zu vermitteln, reale, nachgebildete und erfundene Elemente zu verwenden und uns zwischen ihnen zu verlieren. Ich halte vor einer in schwarzen Beton eingebetteten anatolischen Iznik-Platte aus dem 17. Jahrhundert inne und frage mich, warum sie hier ist und wie ihreaussehen könnte. Eine Reihe von Gabelstaplerzinken durchbohrt wie eine minimale Skulptur die Wand über unseren Köpfen, die Regelmäßigkeit der Reihe scheint seltsamerweise ruhig, aber. Eine kleine weiße Version einer afrikanischen Maske ertrinkt umgedreht in Teer."Weiteres: Die Tür zur, die Dutzenden Menschen das Leben rettete, soll künstlerisch gestaltet und ausgestellt werden, meldet die. Ein "Kunst-Raum-Klang-Erlebnis vom feinsten" erlebt Irmgard Berner in derim Me Collectors Room, der in der Ausstellung "Transverse Wave" Arbeiten vonundverbindet. In derärgert sich Andreas Kilb darüber, dass die Berliner Gemäldegalerie in ihrer großen-Schau die Chance versäumt hat, neben den Madonnen auch multimediale Darstellungen der 1945und Reproduktionen der im Victoria&Albert Museum aufbewahrten Raffael-Kartons zu zeigen, um die Kunstwerke in ihren kulturgeschichtlichen Kontext einzuordnen: "Man weiß nicht, ob es eherist, die die Gemäldegalerie immer wieder so eklatant hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben lässt." In der kann auch Brigitte Werneburg über das Ende dernur den Kopf schütteln.Besprochen wird die Ausstellung "Ryoji Ikeda: data-verse" im Kunstmuseum Wolfsburg ( taz ), eine Ausstellung mit Stillleben, Porträts und Zeichnungen vonin der Berliner Galerie Werner ( Berliner Zeitung ) und die Eugen-Schönebeck-Ausstellung in der Berliner Galerie Judin ( Tagesspiegel ).