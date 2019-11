In Flensburg fusionieren zwei Kliniken, eine katholische und eine evangelische, mit der Folge, das nun in diesem (kirchlich betriebenen, aberbezahlten) Krankenhaus keinmehr vorgenommen werden, berichtet Esther Geißlinger in der. Im Kommentar zum Thema schreibt Eiken Bruhn: "Verantwortlich für solche Zustände ist nicht der Glaube, sondern das. Das erlaubt nicht nur dem oder der einzelnen Ärzt*in, Abtreibungen aus Gewissensgründen abzulehnen, sondern bietet Kliniken einen Freifahrtschein, nach Gutdünken zu handeln. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland, daher keine Kassenleistung, weswegen die Kliniken auch nicht dazu verpflichtet werden können."In Zwickau sind zehn Gedenkbäume für diegepflanzt worden. Am Wochenende wurde das Mahnmal eingeweiht. Immerhin waren die Kanzlerin und der sächsische Ministerpräsident da. Aber es ist bereits ein Armutszeugnis, dass es überhaupt so lange dauerte, bis in Zwickau der Morde gedacht wird, schreibt Konrad Litschko in der. Die CDU hatte vor einer Stigmatisierung der Stadt gewarnt, und die AfD sowieso: "Als BürgerInnen 2016 Gedenkbänke aufstellten, wurden diese. Gleiches geschah vor wenigen Wochen mit einem ersten gepflanzten Baum für Enver Şimşek. Die Stadt wiederum befragte die Opferangehörigen erst gar nicht, was sie von der Pflanzaktion halten, lud sie auch nicht zur Gedenkfeier ein. Gamze Kubaşık, Tochter des Dortmunder NSU-Opfers Mehmet Kubaşık, spricht von einer 'Unverschämtheit'."Tom McTague denkt imüber eine Bemerkungnach, die gesagt hat, dass Großbritannien nach dem Brexit zu einemwerde. Irland bereite sich bereits auf die Perspektive vor, dass in London Unternehmenssteuern gesenkt werden, so McTague, und auch mit China könnte das Land engere Kontakte suchen und Sicherheitsbedenken beiseite schieben. Die EU kann Britannien allerdings mit dem Zugang zum europäischen Markt unter Druck setzen: "In einem Interview mit demund anderen Zeitungen sagte der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, dass der Marktzugang der Königreichs proportional zu seinerreguliert werden könnte. Die Position der EU stellt sicher, dassniemals verschwinden wird: Wie stark sollte das Königreich seine Souveränität einschränken, um Zugang zum Markt zu bekommen?"Der irische Kolumnist beschreibt die Brexiters imunterdessen als Nachahmer der, als diese sich vom Königreich löste. Zuerst in Form eines "Freistaats", der dann aber vom Königreich wegdriften konnte. "Wenn englische Tories sich als irische Revolutionäre verkleiden, kann man leicht übersehen, dass sie auf einehoffen, sobald die 'Spaltung' vollzogen ist. Britannien könnte sich dann einfach trollen."Im Interview mit der verteidigt der russische Politologedie russische Politik in, immerhin habe sie "Stabilität" gebracht. Auch dass Putin mit Diktatoren verhandelt, findet er ganz in Ordnung, denn: auf das geopolitische Ergebnis kommt es an.dagegen verstrickt sich nach Lukjanow zu sehr in seinen moralischen Vorgaben: "Dieführte letztlich zurin Konflikten in Syrien, Irak, Ägypten. Einfach katastrophal! In Russland halten viele diese Position für Tarnung. Ich denke, es war aufrichtig gemeint - und dennoch falsch. Diese Politik führte zur Lage, die wir heute haben. ... Der Westen hat eine ideologische Einschränkung, die ihm nicht erlaubt, mit Putin so zu reden, wie dieser mit Erdoğan oder dem saudischen König redet. Die Denksysteme Chinas und Russlands sind sehr unterschiedlich, trotzdem sprechen sie über konkrete Dinge. Der Westen nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein, seine Werte und Ideologie bedingen eine Beschränkung. Hier beginnt das Problem."