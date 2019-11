Wer will nochmal, wer hat noch nicht? pic.twitter.com/UHQoIcOkjT - Stefan Niggemeier (@niggi) November 2, 2019

Überall - etwa im aktuellen-Titel - wird überdiskutiert. Harald Staun gehört in derzu jenen, die die Kritik an angeblichen Sprechverboten als einen Diskurs von "Rechten" analysiert: "Besonders ansteckend ist auch die mittlerweile fast schon chronische Debatte um bizarre, Speiseplänen oder Wanddekorationen. Mittlerweile kann man darauf wetten, dass sie sich am Ende als alles andere entpuppen, nämlich meist als freie Entscheidung von Gremien, Gruppen, Institutionen, derenes ist, bestimmte Äußerungen, Bilder oder Menüs nicht mehr für zeitgemäß zu halten. Auch die aktuellen Klassiker der Kritik an einer überzogenen politischen Korrektheit kann man inzwischen schon fast auswendig."Der Historikerwürde dem mit Blick auf diewohl widersprechen : Spätestens seit den Universitätsreformen blühe dort einerseits die "marktgängige Konformisierung" des Nachwuchses, andererseits die, "die in den vergangenen beiden Jahrzehnten zur Leitkultur westlicher Gesellschaften aufgestiegen ist", schreibt er in der. "Die Institutionen werden damit Teil, ja Partei in einer zunehmenden Polarisierung der Öffentlichkeit. Konformisiert gegenüber dem herrschenden Zeitgeist, entwickeln sie sich, jedenfalls in Teilen, zur Bühne, wenn nicht gar zum Gehilfen einer zunehmend. Dies widerspricht ihrem Legitimationsgrund der intellektuellen Autonomie. Es widerspricht dem wissenschaftlichen Grundprinzip der permanenten Bereitschaft, Gewissheiten infrage zu stellen. Und es widerspricht der demokratischen Voraussetzung einer '' in der argumentativen Auseinandersetzung (Timothy Garton Ash): die Meinung des anderen - solange sie die Grundsätze einer freiheitlich-demokratischen Ordnung nicht verletzt - zu ertragen, auch wenn sie mir nicht passt."Ähnlich sieht es in derHeike Schmoll, die auf Studenten aufmerksam macht, welche Professoren wieundnach Kräften schikanieren: "An all diesen Orten, war es eine kleine Minderheit von '', die ihre Mitstudenten und die gesamte Universität in Geiselhaft ihrer Ansichten nahm. Was ist nur los an den deutschen Universitäten? Gelingt es nicht mehr, dem immer zahlreicheren wissenschaftlichen Nachwuchs eine Vorstellung davon zu vermitteln,und dass das Wissenschaftlerdasein mit der Infragestellung der eigenen Überzeugungen und Erkenntnisse untrennbar verbunden ist?"Und Stefan Niggemeiers Kommentar zu Debatte: