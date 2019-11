Das Nachrichtenportalzur-Kontroverse: Der Schriftsteller habe "den Nobelpreis zehnmal verdient. Man müsste sonst einem antisemitischenjeden literarischen Rang absprechen, und er ist doch zweifellos einer der Bedeutendsten. ... Wenn alle in eine Richtung rennen, müssen die Künstler als einzige in die andre, das ist nicht nur ihr Recht, sondern ihre, auch wenn ihnen dabei noch so viele entgegenkommen, die keineswegs entgegenkommend zu ihnen sind. Das muss man dann."Paul Jandl von der findet sich mit der Handke-Debatte der letzten Wochen in der "" wieder. "Wir sitzen so tief in der Falle, dass schon diese Formel wie eine Verharmlosung wirken kann. In welcher Rolle hat Handke seine Jugoslawienbücher geschrieben und unsägliche Dinge in die Mikrofone gesagt? Darf ein Rest an Ambivalenz bleiben? ... Natürlich, die Literatur selbst lebt von der Mehrdeutigkeit. Für sie ist das Ambivalente kein lästiges Nebenprodukt auf dem Weg zur Erkenntnis. Voller Absicht vervielfacht sie den Sinn mit den Mitteln der Sprache. Die Literatur ist mehrdeutig, um die, die wir mit uns selbst, mit den anderen und der Welt machen, auch nur einigermaßen abzubilden." Was den Betroffenen und Überlebenden der Massaker, zu denen Handke eine ambivalente Haltung empfiehlt, allerdings wenig Trost spenden dürfte.Dergeht in diesem Jahr an den Autorfür seinen Roman "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon" (Nicht alle Menschen bewohnen die Welt auf gleiche Weise), wie unter anderem diemeldet. In zeigt sich Claire Devarrieux mäßig begeistert. Offenbar hat sich Dubois mit nur sechs zu vier Stimmen gegen Amélie Nothomb durchgesetzt: "Aber man darf sich nicht beklagen, dass der Pries an Dubois' zweiundzwanzigsten Buch geht, denn der Roman ist bewegend."Weiteres: Die Literaturwissenschaftlerin und Romanautorin liest für dienoch einmal"Zeit der Unschuld". "ist der verlässliche Seismograf für den Status der Ermittlungen", hält Andreas Bernard in dernach der erneuten Lektüre vongerade in einer neuen Edition erscheinenden Maigret-Krimis fest. Im berichtet die Essayistinvon ihrer Reise nach. Paul Jandl ( NZZ ), Mathias Schnitzler ( Berliner Zeitung ) und Tilman Spreckelsen ( FAZ ) schreiben Nachrufe auf den Schriftsteller . Der meldet , dass deran den Schriftsteller geht. Die Agenturen melden , dass der Schriftsteller und Journalist unter Auflagen aus der türkischen Haft entlassen wurde.Besprochen werden unter anderem' "Glückliche Fälle" ( NZZ ),"Rate, wer zum Essen bleibt" ( NZZ ),Debütroman "Halt" ( SZ ) undErzählungsband "An den Flüssen" ().