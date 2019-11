"Sie haben die Freiheit, mir heute eine große, eine sehr große Ehre zuteilwerden zu lassen, und obwohl Sie versichert sein dürfen, wie tief und ehrlich meine Freude darüber ist, muss ich gestehen, dass ein Teil von mir nicht übel Lust hat, mit Ihnen hier zu." Mit diesen Worten begann Dankesrede zum(eine Aufnahme lässt sich beim nachhören ), der dem Schriftsteller am vergangenen Samstagabend in Darmstadt verliehen wurde. Diesei das bestimmende Thema seines Werks, erklärte Bärfuss - und das im übrigen durchaus selbstkritisch, berichtet Jan Wiele in der. Bärfuss "fragte, jetzt ernsthaft, wie er das eigentlich seinen Kindern erklären solle. Die Antwort lag im dritten und längsten Teil der äußerst heterogenen Rede: nämlich im pathetischen. Dieser schnurrt zusammen auf den memorablen Satz: 'Wer den letzten Krieg vergisst, bereitet den nächsten schon vor.' ... Sein Fazit: ', und jeder Demokrat, der darüber staunt, sollte sich vielleicht fragen, warum er es vergessen hat.'" Die Moral dieses Hauptteils der Rede hatte mitunter die- man könnte auch sagen: die Schlichtheit - der sozialen Medien. Das ist, wenn man an den Büchner desdenkt,, nicht verkehrt."Auch einen verdeckten Seitenhieb aufleistete sich Bärfuss, berichtet Emeli Glaser in der: "'In den Hauptstädten der freien Welt rollte man Mördern den roten Teppich aus, und wie jeder feige Mörder vor ihnen rechtfertigten sie sich mit. Nichts Neues, auch nicht, dass sich gerade unter den musisch Begabten diefanden.' Seit einem Besuch der Gedenkstätte Auschwitz sei Bärfuss gedanklich bis heute dort geblieben. Bei Morden und Gewalt, die die Schlächter und Mörder mit Sachzwang, Befehlsnotstand, Schicksal entschuldigten."Der Befund, Deutschland sei nie entnazifiziert worden, weckt in Bärfuss' Eidgenossen Roman Bucheli in der erheblichen Widerspruch : "Schon an Bärfuss'lässt sich erkennen, wie wohlfeil und schief diese ahistorische Verkürzung ist. Als Schweizer weiß er nur zu gut, dass sich manches Land in Europa von Deutschlands Geschichtsbewusstsein ein großes Stück abschneiden könnte.aber ist die Behauptung, die heutige gesellschaftliche Radikalisierung sei die Folge einer obskuren historischen Kontinuität seit 1945." Außerdem berichten Judith von Sternburg ( FR ) und Alexander Menden ( SZ ) von der Verleihung, bei der auchundmit Preisen ausgezeichnet wurdenDas Abdriftenins Identitäre geschah schon lange vor dem Mauerfall und den Jugoslawienkriegen, konstatiert Rüdiger Wischenbart in einer memorierenden Handke-Lektüre in seinem Blog: "Die in 'Langsame Heimkehr' ausführlich und emphatisch geschildertemarkierte nämlich, wenigstens literarisch, den Wandel von Peter Handkes Kritik und Abarbeitung an der 'Sprache' (zum Beispiel 'Hornissen', 'Kaspar') hin zur Suche und dem Aufbau einer neuen Identität. Diese Verwandlung gingvonstatten, weil der Abbruch der alten Ordnung in der Sprachkritik gut aufgenommen werden konnte im neuen Ziel des 'Findens', das seither Handkes Werk ausrichtet."Handkes Darstellung des Massakers inals Racheaktion nach vorangegangenen Gewalttaten ist falsch, schreibt Adelheid Wölfl im: "Kriminelle, die in Serbien aus dem Gefängnis entlassen worden waren und Freischärler hattenbegonnen, das Drina-Tal ethnisch zu säubern und Nicht-Serben entweder zu vertreiben oder zu ermorden. Die zahlenmäßig schlimmsten Verbrechen fanden bereits 1992 statt - 1995 waren die Fakten darüber längst bekannt. Laut dem Bosnischen Totenbuch wurden im Drina-Tal 28.135 Menschen getötet, davon waren 80 Prozent Menschen mit 'muslimischen Namen', nämlich 22.472 Personen. Und davon waren wiederum 15.400 Zivilisten, also 68,5 Prozent. Der Genozid in Srebrenica 1995 war der Abschluss der vorangegangenen Verbrechen. Viele Menschen, die ihm zum Opfer fielen, waren zwei, drei Jahre zuvor aus den Dörfern rundherum in die Stadt Srebrenica geflohen, die als Schutzzone fungieren sollte."Weiteres: Wieman Klassiker? Und soll man das überhaupt? Vielleicht ist in dem Zusammenhang Aktualität nur ein anderes Wort für überlegt der österreichische Schriftstellerin der. In den "Actionszenen der Weltliteratur" erinnert Gisela Trahms an Emily Dickinsons Liebe zu Charles Wadsworth. Im Literaturfeature für befasst sich Elke Schlinsog mit vier Autoren und deren Perspektive auf den. Und eine neue Ausgabe desist erschienen - hier alle Beiträge im Überblick. Außerdem präsentieren und. In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Norbert Hummelt über"Das Grab im Busento":"Nächtlich am Busento lispeln, bei Cosenza, dumpfe Lieder,Aus dem Wasser schallt es Antwort, und in Wirbeln klingt es wider!..."