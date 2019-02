Das gleiche Problem, das bereitsFilm "Aus dem Nichts" hatte, erkennt Jan-Paul Koopmann auch inBremer Inszenierung von' Bühnenadaption: "Will 'Aus dem Nichts' nun über densprechen und eine konkrete deutsche Gemengelange durchleuchten, in der rassistische Terroristen über Jahre ungehindert morden konnten, weil nicht minderund einesich in der Wahnidee verbissen hatte, die Hintergründe der Taten müssten 'im Milieu' liegen? Oder soll es um Selbstjustiz einer fiktiven weißen Frau gehen, die als einzige handeln darf, im Namen derer, die sie verloren hat?" Als "klaustrophobisches Psychostück" funktioniert das gut, aber der NSU und die Folgen bleiben doch zu "monströs", um sie in Form einer "individuellen Tragödie" zu analysieren, meint er.Weitere Artikel: In der fasst auch Sabine am Orde noch einmal die von der Mobilen Beratungssstelle gegen Rechtsextremismus herausgegebene Broschüre zum Umgang mit demzusammen. Ebenfalls in derhat sich Katharina Granzin an der Berliner Gedächtniskirche umgesehen , wo die Gruppefür ihre Produktion "Die Bibel" erneut die musiktheatrale Installation einer Kirche errichtet. Für diehat sich Reinhard J. Brembeck mit dem dänischen Baritongetroffen, der derzeit als "Karl V." in München zu sehen ist. In der staunt Christian Wildhagen über das Ergebnis des nach dreijähriger und 70 Millionen Franken teurer Renovation wiedereröffnetenBesprochen werdenInszenierung von"Glaube und Heimat" am Wiener Theater in der Josefstadt (),' "Ein Bericht für eine Akademie" am Maxim Gorki Theater ( taz ),Inszenierung des Nestroy-Stückes "Häuptling Abendwind" am Hamburger Schauspielhaus ( nachtkritik ),Inszenierung von`Stück "Böhmisches Paradies" am Theater Bautzen ( nachtkritik ),' Inszenierung vonRoman "Hier bin ich" am Staatstheater Wiesbaden ( nachtkritik ),"Hedda Gabler" am Theater Dortmund ( nachtkritik ), Felicitas Brauns Inszenierung von Philipp Löhles "Die Mitwisser" am Schauspielhaus Graz ()undInszenierung vonOper "Benjamin" am Theater Heidelberg ().