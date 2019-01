Daskriegt sonst nicht so viel hin. Aber jetzt wollen zumindest SPD, Grüne und Linkspartei einverabschieden, das dazu führen soll, dass die Abgeordnetenschaft annähernd Fifity Fifty zusammengesetzt wäre, berichtet Patricia Hecht in der: "Die Parteien würden laut Vorschlagaufstellen, deren KandidatInnen sich dann beim Gesamtwahlvorschlag abwechseln. Ob eine Frau oder ein Mann die Liste anführt, könnten die Parteien selbst bestimmen. Personen dritten Geschlechts müssten sich auf der Wahlversammlung entscheiden, ob sie auf einem männlich oder weiblich quotierten Platz kandidieren. Für DirektkandidatInnen soll keine Parität gelten."Im Kommentar feiert Hecht die mögliche Verabschiedung eines Parité-Gesetzes als einen historischen Tag. Von den Hintergründen zur Initiative und einer von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung initiierten Debatte über das Thema Frauenpolitik, an der nebenundtausend weitere Frauen teilnahmen, schreibt Mariam Lau in derhat sich von den "Nazis, Neo-Nazis, Krypto-Nazis und Para-Nazis" (O-Ton Broder) dereinladen lassen, wo er überredete. Er begründet das in derganz klassisch so: "Ich bin ein Brückenbauer, ein Versöhner, ich trete für eine bunte,ein, in der niemand ausgegrenzt wird. Ich beurteile die Menschen in meiner Umgebung nicht nach Herkunft, Hautfarbe oder Religion, sondern danach, ob sie - grob gesprochen - auch andere Meinungen als die eigenen gelten lassen." Den Begriff der Political Correctness will er übrigens nicht ad acta legen: "Es geht auch um etwas, das unsere PC-mäßig unverdorbenen Eltern in die Worte '' fassten. Man legt die Füße nicht auf den Tisch, man rülpst nicht beim Essen, und man nennt die zwölf schlimmsten Jahre der deutschen Geschichte nicht'." Die AfD hat ein Foto zirkulieren lassen, auf dem Alice Weidel- davon distanziert sich Broder im Vorspann: "Es wäre richtig gewesen, sich der Umarmung zu entziehen."In der schaut der in Polen geborene Schriftsteller mit Blick auf den ermordeten Danziger Bürgermeister und ehemaligen Politiker der Bürgerplattform,, nach Danzig, das immer wieder in die Schussliniegerate. Becker zitiert unter anderem den Autor , der sich fragt, wer dafür verantwortlich sei, dass "tausende von" auf diversen rechten Internetportalen ihre Begeisterung über Adamowiczs Tod ausdrückten: "Die polnischen Rechtskonservativen täten heute alles, um das, was der Mörder von Adamowicz wenige Augenblicke nach seinem Mord gesagt habe, vor den Polen zu. Sie sprächen über alles, bloß nicht über eines: dass der Mörder ausdrücklich gesagt habe, er habe deshalb getötet, weil Adamowicz ein Mann der Bürgerplattform gewesen sei. Er habe das deutlich von der Bühne ganz Polen und der Welt gesagt."hat 1,9 Millionen Einwohner. Einige davon haben dieangenommen. Es sei bisher weitgehend übersehen worden, dass diese Bürger bei einem No-Deal-Brexit ihre Rechte verlieren könnten, warnt Emmet Livingstone in: "Gemäß dem Karfreitagsabkommen von 1998, das den jahrzehntelangen Konflikt um den Status Nordirlands weitgehend beendet hat, haben die in der Region geborenen Menschen entweder Anspruch auf britische oder irische Pässe (oder beides) und erhalten unabhängig von ihrer Nationalität... Die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU hatte viele derder Vereinbarung überdeckt, aber mit dem Brexit, das am 29. März mit oder ohne Abkommen stattfinden soll, treten diese rechtlichen Unklarheiten zu Tage."Außerdem: Scheitert Britannien an seinen Mythen? Dasverdankt sich auch einer kleinen Minderheit in der britischen Politik, den Elite-Zöglingen wie, die ihr Elite-Exzentrikertum zelebrieren und Politik als Spiel inszenieren, schreibt Gina Thomas in der. "Es ist eine, an der dieser mit Schlagfertigkeit und außerordentlichem Selbstbewusstsein ausgestattete Abgeordnete von Kindesbeinen an gefeilt hat. Längst beherrscht er sie derart vollkommen, dass die Maskewirkt und sein Publikum die Kunst der Selbstdarstellung mit Authentizität verwechselt." In derist man sich eines britischen Siegs über die EU dagegen schon ganz sicher: Die EU gibt immer nach, behauptet dort ein auftrumpfender Alex Brummer. "What happened to Greece is typical of the Eurocrat tendency to fudge, to muddy the waters and eventually toin a crisis situation."