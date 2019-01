Der gestern vorgestellte Kompromissvorschlag der Koalition zumbringt Fortschritte, kommentiert Dinah Riese in der. Vor allem dürfen ÄrztInnen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen: "Ganz abgestreift hat das Papier denallerdings nicht. Der Gesetzentwurf betont ausdrücklich den Terminus des 'Schutzes des ungeborenen Lebens'. Die Vorschrift schütze dieses, heißt es in der Zielsetzung, Schwangerschaftsabbrüche dürften nicht 'kommerzialisiert' oder 'verharmlost' werden. Ärzt*innen dürfen zwar darüber informieren,sie Abtreibungen vornehmen -sie das aber tun, darüber müssen sie weiter schweigen."Ähnlich sieht es die Ärztinim Gespräch mit Patrica Hecht: "Wir freuen uns zwar darüber, dass sich etwas bewegt. Aber das Gesetz ist noch nicht in Kraft. So, wie es jetzt formuliert ist, bleibt der Paragrafenthalten. Allein diese Tatsache ist ein Problem. Der Paragraf stigmatisiert uns, er tabuisiert den Schwangerschaftsabbruch. Er spaltet uns ÄrztInnen in jene, die Abbrüche vornehmen, und die, die es nicht tun." Hier der ausführliche Bericht zum Thema.Für die Ärztin, die wegen ihrer Website verurteilt wurde, "wäre diese 'Reform' ein Pyrrhussieg", schreibt Michael Schmidt-Salomon in, "denn ihre Homepage, auf der sie in seriöser Weise über den Schwangerschaftsabbruch und die Methoden ihrer Praxis informierte, wäre wohl. (Möglich wäre ihr nur, auf 'entsprechende Informationsangebote neutraler Stellen' - was auch immer dies sein mag! - zu verweisen.) Ansonsten bliebe alles beim Alten: Der Schwangerschaftsabbruch würde weiterhin als '' gelten."Dassteht zwar auf den Lehrplänen der Schulen, nicht aber moderne Formen des Antisemitismus oder der Nahostkonflikt, kritisiert Antisemitismusforscherim Gespräch mit Ralf Pauli in der. Erstaunliche Lücken gebt es bereits in der Politikwissenschaft an den Unis: "Das Interesse für Rechtsextremismus oder Antisemitismus ist eher gering. Das ist sehr bedauerlich, gerade weil diese Themen in den fünfziger Jahren für das Fach noch zentral waren. Heute ist Rechtsextremismus weitgehendder Bachelor/Master-Studierenden rausgefallen. Wenn es deutschlandweit in der Politikwissenschaftzum Rechtsextremismus gibt und die Antisemitismus-Professuren, muss man sich fragen, woher angehende Lehrerinnen und Lehrer ihr Wissen dann nehmen sollen."Natürlich gibt es Antisemitismus in Europa, und er steigt. Aber nicht, weil man zu wenig über den Holocaust weiß, meint der Historikerin der, sondern weil er nur in einer Erscheinungsform als Antisemitismus wahrgenommen wird: als. "Notwendig ist eine Wende in der europäischen Gedenkkultur. Ohne sie wird der dreiköpfige - muslimische, linke und rechte - Antisemitismus immer stärker und Holocaust-Gedenken zur selbst gestellten Falle. Wer nur nach hinten rechts schaut, übersieht die entgegenkommenden Gefahren. Wer vomnicht reden will, sollte auch vom rechten schweigen. Die Gedenkfalle kann keine noch so erschütternde Zeitzeugenrede am 'Holocaust-Gedenktag' beseitigen."