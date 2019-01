Auf dem Weg zum Reifenwechsel: Clint Eastwood in "The Mule"

Unglaubliche Fantasie: "Big Fish & Begonia" aus China

In "The Mule" zeigt sichnach einigen Jahren wieder selbst vor der Kamera - als 90 Jahre alten Drogenkurier, basierend auf einer wahren Geschichte ( hier dazu die Reportage imvon 2014, auf die der Film sich stützt). Die Kritiker sind bestrickt von diesem für Eastwoods Verhältnisse ungewöhnlich licht und hell inszeniertem Film: Der Altmeister hat offensichtlich "immensen Spaß" an der Figur, schreibt Gerhard Midding in der, während-Kritiker Tobias Kniebe den Saal mit der Erkenntnis verlässt , dass "nicht nur ein friedvoller Garten mit Taglilien wartet".Dieses Roadmovie ist "im besten Wortsinn konservativ", freut sich Tobias Sedlmaier in derund unterstreicht, dass dies mit dem Flegeltum eines Trump nichts zu tun hat: Eastwoods altmodischer Konservatismus ist "auf Werte bedacht, mit stark liberalem Einschlag undgegenüber anderen Lebensentwürfen. ... Es ist, als wolle er mit einem Augenzwinkern sagen: Schaut her, ich als Vertreter des alten Amerika werde das mit der politischen Korrektheit nicht mehr lernen. Macht ihr es einmal anders als ich. Aber vergesst dabei bitte nicht,!" Dass Eastwoods "Weltbild etwas nuancierter ausfällt als das seines Präsidenten", sieht auch Andreas Busche imso.Asien hat die USA in Sachenlängst abgehängt, schreibt Fabian Tietke in der: "Während Pixar nach der Übernahme durch Disney weitgehend auf Fortsetzungen seiner ohnehin nur mäßig originellen animierten Zivilisationsparaphrasen reduziert wurde, entstehen in China und Japan visuell und narrativ originelle Animationsfilme." Aktuelles Beispiel aus China: Liang Xuans und Zhang Chuns märchenhafter Film "Big Fish & Begonia", der "eine bis ins Detail hinein" an den Tag legt.Weitere Artikel:, demnächst Jurypräsidentin der Berlinale, plaudert im Gespräch mit derüber ihre Filme, Regisseure, mit denen sie gearbeitet hat, und Sexismus im Filmgewerbe. Carolin Weidner stellt in derdas Programm dergewidmeten Retrospektive im Berliner Kino Arsenal vor. Im porträtiert Jenni Zylka die Schauspielerin, die mit "Black Panther" ihren Durchbruch feiern konnte. Für die plaudert Urs Bühler mit, der seinen neuen, bei der Kritik ziemlich umstrittenen Film "Green Book" (weitere aktuelle Besprechungen heute in taz Freitag und Presse ) vorstellt. Geri Krebs stellt in derdas mexikanische Programm dervor.Besprochen werdenDokumentarfilm "Generation Wealth" ( taz ), die von Arte gezeigte -Serie "Verrate mich nicht" über eine falsche Ärztin, die aufzufliegen droht ( NZZ ),Dokumentarfilm "Carré 35" ( SZ ) und die-Doku "Get Me Roger Stone" ( Presse ).Und eine traurige Meldung: meldet den Tod von, ähnlich wie Harry Dean Stanton ein ewiger Nebendarsteller, dessen Gesicht man aus der zweiten Reihe zahlreicher Filme kennt.