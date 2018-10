Diewirft in ihrer Beilage "Literatur und Kunst" einen Blick nach, dem Gastland der. Der georgische Schriftsteller entwirft eineseines Heimatlandes, an dem als Knotenpunkt widerstrebender geopolitischer Interessen immer wieder gezerrt wurde. "Georgien schaffte es in den langen Zeiten der Unterwerfung durch Imperien immer wieder, bei diesen höhere Machtpositionen zu besetzen. Es kam sogar vor, dass man georgischen Königen den Schah-Titel in Persien angeboten hat. Der Berühmteste unter diesen Herrschern war Josef Stalin. ... Für Georgien war die Position desäußerlich gesehen vielleicht angenehm, aber dahinter verbarg sich ein. Die georgischen Eliten gewöhnten sich im Laufe der Geschichte daran, ein Doppelleben zu führen: Unter dem Islam trugen sie ein Kreuz, gegen die imperialen Gesetze hielt man georgische Regeln. Das hatte zur Folge, dass sich die Eliten verbiegen mussten. In den letzten Jahrzehnten der Sowjetunion war aber das gesamte Volk zu diesemgezwungen."Claudia Mäder hat sich mit dem einstigen Dissidenten getroffen , der für sein Engagement für ein unabhängiges Georgien einst in den Gulag gesperrt wurde und dessen Erinnerungen an diese Erfahrungen unter dem Titel "Heiliges Dunkel: Die letzten Tage des Gulag" jetzt ins Deutsche übertragen wurden. Ulrich M. Schmid skizziert dasund Judith Leister liest aktuelle Romane der georgischen SchriftstellerinnenundIm Interview erklärt, warum ihr Roman "Das Birnenfeld" in einem Internat für lernbehinderte Kinder angesiedelt ist: "Diese Schule ist für mich wie ein Relikt der Sowjetunion. Was dort passiert, ist. ... Es war mir wichtig, diesen Ort konkret zu benennen. Denn: Das ist Georgien, das ist Tbilissi, das ist ein Randbezirk von Tbilissi. In Georgien kämpfen wir uns nicht nur physisch an denab, sondern auch mit den Werten, die dageblieben sind." Außerdem zu Georgien: Für diehat Richard Kämmerlings aktuelle Übersetzungen georgischer Literatur zur Hand genommen, darunter"Der erste Russe" und"Der Südelefant", der eine Art "Ulysses" für Tiflis darstellt. In einer "Langen Nacht" für den befassen sich Brigitte Baetz und Uli Hufen mit der Geschichte und Kultur des Landes.Urs Büttner erinnert im literarischen Wochenend-Essay deran die Studentenproteste, als der französische Dichter und senegalesische Staatspräsident 1968 den Friedensnobelpreis verliehen bekam: Der SDS hatte sich bereits im Vorfeld dazu entschlossen, die Preisverleihung als Bühne für den Protest zu nutzen, wurde dann aber "von dieser Wahl. Sie mussten erst recherchieren, wer der Preisträger überhaupt war. Die Protestaktionen richteten sich daher auch kaum gegen das Programm der Négritude, sondern nahmen vor allem die Realpolitik im Senegal aufs Korn."Im großen-Interview zieht der Krimi-Autor der Wert darauf legt, Münchner, aber kein Bayer zu sein - unter anderem sehr hübsch über Bayern und dessen Verwurstung im Fernsehen her: "Das Bayerische hat einen Unterhaltungswert wie kaum eine andere Region inklusive der Sprache, die natürlichist. So viel Kuhfladen kann man gar nicht werfen, sosind die meisten dieser bayerischen Polizei-Serien. Das Bayerische und das damit verbundene Ausgestellte, Touristische gilt halt als exotisch: Dem Bayer geht es gut, da hinten sind die Berge, die Sonne scheint. ... Bayern schaut immer gleich aus,. Es ist nun mal eine von der Landschaft geprägte Gegend. Das hat etwas Unerschütterliches und sieht immer gut aus, dieses hübsche, weiß-blaue, gut ausgeleuchtete Bild vom Leben."Weitere Artikel: In der würdigt Mara Delius die französische Schriftstellerin , die mit dem-Literaturpreis ausgezeichnet wird. In der "Bad Reading"-Kolumne des ärgert sich Andreas Merkel über die "Leichenfledderei", diemit der postumen Veröffentlichung von "Der Geist der Science-Fiction" angetan wird: Dieser Text "ist im Leben kein Roman." Im Literatur-Feature des porträtiert Paul Stänner den ungarischen Schriftsteller . Die meldet , dass mit dem Juristenund der Schriftstellerinzwei neue Mitglieder für dieberufen wurden.Besprochen werden unter anderem"Die Katze und der General" ( NZZ ),"Der Gott der Barbaren" ( taz ),Gedichtband "Die Flamme" ( SZ ),' Storyband "Nur einmal" ( SZ ),"Schottland und andere Erzählungen" ( Tagesspiegel ),"Der Narr und seine Maschine" (online nachgereicht von der FAZ "Haus der Regierung" (), die "Bibliothek" () und"Die Überwindung der Schwerkraft" ( Dlf Kultur ).Außerdem bringt dieheute ihre Beilage zur Frankfurter Buchmesse, die wir in den kommenden Tagen an dieser Stelle auswerten.