Die Feuilletons trauern um den im Alter von 85 Jahren verstorbenen Literaturnobelpreisträger V.S. Naipaul, der uns uns die Welt zeigte "wie sie war, nicht wie wir sie gerne hätten", schreibt etwa Arno Widmann in der FR voller Bewunderung für den Schriftsteller und Essayisten, der immer wieder auch harsch kritisiert wurde: "Warum war er nicht solidarisch mit den Erniedrigten und Beleidigten? Warum redete er von Gustave Flaubert und Joseph Conrad und nicht von indischen Autoren? Er habe, hieß es, bei seinem Aufstieg immer mehr den kolonialen Blick angenommen. Tatsächlich zeigt Naipaul nicht nur die Zerstörungen des Kolonialismus - auch nicht zuletzt die seelischen -, sondern er zeigt auch immer wieder, dass es den Menschen des einstigen britischen Empire nach dessen Zerstörung nicht besser ging. Er zeigt es, nicht indem er es behauptet, sondern indem er die Leute sprechen lässt über sich und ihre Leben. Der Plural war ihm wichtig. Naipaul verachtete Kollektive. Er verachtete nicht seine Herkunft."



Übelgenommen wurde Naipaul vor allem die Wahrheit in seiner Literatur, glaubt Burkhard Müller in der SZ: "Denn diese Wahrheit erweist sich meist als hässlich." In der FAZ bekräftigt Paul Ingendaay die sperrigen Aspekte in Naipuals Persönlichkeit: Naipaul war zwar "ein harter, kompromissloser, eitler und oft mürrischer Mann und entsprechend unbeliebt bei vielen Kollegen", doch völlig unabhängig davon ein begnadeter Autor mit "schlackenfreiem Stil": "Unübersehbar: sein rasender, durchaus uncharmanter Scharfsinn, die zähe Energie und unerschöpfliche Neugierde." Mit dem Begriff "Weltliteratur" hätte man ihm daher gar nicht kommen zu brauchen, unterstreicht Marko Martin in der Welt. "Wer verstehen will, wie es Flüchtlingen und Migranten geht, muss Naipaul lesen, diesen kauzigen, verschlossenen und schonungslosen Analysten der entwurzelten menschlichen Seele", schreibt Donimic Johnson in der taz. Wir müssen uns Naipaul "als einen verdammt tapferen Menschen" vorstellen, schließt Gregor Dotzauer seinen Nachruf im Tagesspiegel, der auch an die Kontroversen um Naipaul im postkolonialen Diskurs erinnert: "Naipaul legte sich mündlich wie schriftlich mit jedem an, der es ihm wert war. Wenn Edward Said ihm vorwarf, er sei in Bezug auf den Islam eine 'intellektuelle Katastrophe', schoss er zurück, indem er erklärte, Said habe weder Ahnung von Literatur noch entscheidende Länder der islamischen Welt wie den Iran oder Indonesien bereist."



Im Standard umkreist Karl Ove Knausgard die Frage, warum Schriftsteller so selten Hunde haben und gute Schriftsteller erst recht keinen: "Manchmal denke ich, (...) dass die Literatur ein Ort ist, an dem man sich ohne Furcht vor dem Vater und dem Gesetz des Hundes entfalten kann. Dass die Literatur die Arena der Feigen ist, das Kolosseum der Furchtsamen, dass Schriftsteller eine Art Gladiatoren der Erbärmlichkeit sind, die zu Salzsäulen erstarren, wenn ein Hund sie anbellt, aber zurückschlagen und sich behaupten und auf ihr Recht pochen, sobald sie allein sind."



In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Julia Trompeter über Lina Atfahs "Lin und Leila und der Wolf":



"Zwei Mädchen aus Honig, Schlummer, Armreifrascheln.

Zwei Mädchen, deren nächtliches Lächeln das Morgenherz flaumleicht schloss.

..."