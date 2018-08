talisman in the age of difference. Ausstellungsansicht. Stephen Frioedman Gallery



Nichts läuft auf dem Kunstmarkt gerade so gut wie Arbeiten schwarzer Künstler, stellt Marcus Woellner in der Welt fest. Gerade zeigte die Stephen Friedman Gallery etwa die Schau "Talisman in the Age of Difference". Aber gibt es überhaupt Blackness in der Kunst? Was verbindet den Nigerianer Yinka Shonibare mit dem Südafrikaner Kemang Wa Lehulere, mit Kudzanai-Violet Hwami aus Simbabwe oder dem poppigen Kalifornier Kehinde Wiley? Woellner lässt es sich noch einmal von Kerry James Marshall erklären: "Gibt es also doch eine 'schwarze Kunst', eine 'afrikanische Kunst', eine Kunst, die sich über Kontinente hinweg auf ein gemeinschaftlich Identität stiftendes Konzept berufen kann? Blackness, so Marshall, sei nicht nur als politische Realität der schwarzen Bevölkerung zu verstehen, die Jahrzehnte und Jahrhunderte der Unterordnung erlebt hat, sondern vor allem als kritische Position. 'Es ist ein Korrektiv gegen die negative Dialektik, die der Bedeutung, was es heißt schwarz zu sein, auferlegt wurde: nämlich wild, primitiv, unschön, verarmt, unterwürfig, ungebildet. Blackness funktioniert heute als ein Mittel, die Legitimität solcher Zuschreibungen völlig auszuhöhlen.'"



Besprochen werden eine Schau der tollen Bilder des Fotografen Neil Kenlock im Black Cultural Archive in London (Guardian), die Ausstellung "Magic Realism" zur Kunst der Zwanziger Jahre in Deutschland in der Tate Modern (FR), die große Schau zur polnischen Bildhauerin Alina Szapocznikow in der Kunsthalle Baden-Baden (FAZ) und die Gruppenausstellung "Ex-Embassy" im Atelierhaus in der ehemaligen australischen Botschaft in der DDR (taz).