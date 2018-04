Emma.de übernimmt aus der Schweizer Weltwoche ein sehr ausführliches Porträt Jürg Altweggs über den muslimischen Prediger und Medienstar Tariq Ramadan, der sich nach Vergewaltigungsvorwürfen mehrerer Frauen in Frankreich und der Schweiz in Untersuchungshaft befindet. Unter anderem scheint es nach Altwegg, dass Ramadan seine akademischen Weihen in Genf auch unter Mithilfe von Jean Ziegler (damals Soziologieprofessor in Genf) und dessen Frau Erica Deuber erhielt: "Der Doktortitel verlieh ihm einen Hauch von wissenschaftlicher und religiöser Autorität und beflügelte seine Karriere, die nach dem 11. September 2001 zum Höhenflug wurde. Die Jugendlichen in den Banlieues verehrten Bin Laden als neuen Helden. Ramadan wurde als Vermittler gebraucht. Im Fernsehen diskutierte er auf Augenhöhe mit dem damaligen Innenminister Nicolas Sarkozy... Tony Blair, der ihn nach dem ersten Attentat von London in eine Task-Force holte, und Romano Prodi setzten auf den Brückenbauer..."



Anlässlich der Publikation des Romans "Rotes Licht" hat sich Achim Engelberg für die NZZ mit dem russischen Autor und Maler Maxim Kantor getroffen und Einblicke in den "Mentalitätswandel" der sowjetrussischen Intellektuellen nach 1991 geben lassen: "In den neunziger Jahren entstand in Russland ein neuer Feudalismus. Das wurde natürlich nicht transparent gemacht, es hieß: Wir bauen eine Demokratie, eine offene Gesellschaft auf. Wenige, nicht mehr als hundert Superreiche, die wussten, wie man sich am Volksgut vergreift, teilten das Land unter sich auf. Das Leben war freier als in der kommunistischen Kaserne, aber es ging schwanger mit einem künftigen Faschismus."