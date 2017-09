?, fragt Rainer Wandler in derund berichtet von der aufgeheizten Lage im Land am Tag vor Kataloniens Referendum: "Es ist die Stunde der. Derverteidigt in einem Kommuniqué 'die katalanische Nation, die Demokratie und das Recht auf Redefreiheit und das Selbstbestimmungsrecht'. Nationalspieler Gerard Piqué hofft auf eine friedliche Abstimmung und Trainermacht keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Unabhängigkeit. Überunterstützen das Referendum, 1.400 Professoren und Wissenschaftler und 300 Priester verlangen ebenfalls das Recht, frei zu entscheiden. Ihnen gegenüber stehenaus dem restlichen Spanien, die Ministerpräsident Rajoy auffordern, alle verfassungsgemäßen Mittel einzusetzen, 'um die demokratischen Institutionen und die Einheit der spanischen Nation zu wahren'. Über 2.000 namhafte Persönlichkeiten veröffentlichten eine Erklärung, in der sie das Referendum als '' bezeichnen, unter ihnen die katalanische Regisseurin."Das Referendum in Katalonien wird einenauslösen, versichert der katalanische Regionalpräsidentohne jeden Zweifel, dass das Referendum bindend sein wird im-Gespräch mit Hans-Christian Rößler: "Unabhängig vom Ergebnis werde ich sofort den Weg für Verhandlungen und eine Vermittlung frei machen. Ein Dialog ist im Interesse aller. An erster Stelle mit Spanien. Wir wollen uns besser mit Spanien verstehen und besser zusammenarbeiten - aber im gegenseitigen Respekt und unter Gleichen. Wir können nicht weitermachen wie bisher., kein Feind."Gegen das, was gerade in Katalonien passiert, war der Brexit gar nichts, meint Simon Jenkins imund sieht die Schuld bei der spanischen Zentralregierung: "When sovereign states see their power eroding, they act irrationally. The Spanish government's attempts to suppress Sunday's vote, with police raids, media censorship and imported riot police, could hardly be more counter-productive. It was London's inept denial of devolution to Scotland in the 1980s that stirred Scottish nationalism. It was in large part the breakneck pace of the EU's build-up of power that drove Britain to the Brexit door."