hat seine Intendanz am Schauspiel Frankfurt mit Inszenierung von "Richard III." eröffnet. Ein gelungener "Paukenschlag", meint Esther Boldt und verlebt einen "aufregenden Abend", "der die ganze Spannweite zwischen dem scheinbar Rationalen und dem Unheimlichen auszuschöpfen weiß. Bosse lässt alptraumhafte Figuren auftreten, seine Henker, Soldaten und Stiefelknechte sind Maskierte und Gehörnte, bizarre, fremd-vertraute Todesboten. Und er spielt die, der kleinen Feigheiten und falschen Nachsicht gnadenlos durch, das systematische Wegschauen der Anderen, das die Machtergreifung schließlich ermöglicht.-Kritiker Hubert Spiegel vermisst zwar die "Subtilität" der Shakespeare'schen Verse im "Schnodder" von Bosses Alltagssprache, großes Lob gibt es aber fürRichard: "Koch ist mit nie nachlassender Präsenz der, ein fideler Alleinunterhalter, der die Bühne liebt, die große wie die kleine. Denn was er tut, tut er allein aus Selbstgenuss. Er erzählt zotige Limericks, hüpft wie ein Schrat seinem riesenhaften Schatten hinterher, flegelt sich probeweise auf den Thron oder lädt ihn sich auf den Buckel. Er ist verschlagen, demütig, großmäulig."Weiteres: Erleichtert, dass die Volksbühnenbesetzung ( unser Resümee ) ein Ende gefunden hat, meint Katrin Bettina Müller in der, die Aktion habe nur denerhöht und die Räume der Kritik verengt: "Jedes Urteil über Kunst und Performances dort erhält ein falsches Gewicht, wird als für oder gegen den Intendanten gelesen. Nicht der differenzierte Blick wird ermutigt, sondern das pauschale Urteil. Das ist keine gute Entwicklung." In dergratuliert Matthias Heinezum Achtzigsten: "Zu den Eigenschaften, mit denen Stein das Theaterwunder bewirkte, gehörten neben dem Genie auch so irdische Qualitäten wie eine gehörige Portion(den teuren BMW parkte er in der anarchokommunistischen Anfangsphase des Theaters immer ein paar Ecken weiter weg), unternehmerische und organisatorische Fähigkeiten, eine laute und oft verletzende Berliner Schnauze sowie das." In dererinnern sich Beteiligte der ersten "Kabale und Liebe"-Inszenierung von Peter Stein am Bremer Stadttheater, darunter der Regisseur selbst.Besprochen werden:Inszenierung von"On the Road" bei den Münchner Kammerspielen ( nachtkritik ),Inszenierung der "Räuber" am Rambazamba-Theater ( nachtkritik ), das Programm "Debüt" vonNational Ballett of Cuba im Londoner Tanzhaus Sadler's Wells ( Standard ), das Stück "Golem oder Der überflüssige Mensch" am Wiener Schauspielhaus ( Standard ),Kafka-Inszenierung "Amerika" undStück "It Can't Happen Here" am Deutschen Theater ( Tagesspiegel ).