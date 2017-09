Schwerpunkt Wahlen: Die AfD und die Folgen

Wie umgehen mit der nun siegreich in den Bundestag eingezogenen? Nun ja, man sollte vor allem nicht vergessen, dass die Gewinner eigentlich Verlierer sind, meint Jan Feddersen in der: "Die AfD wird nichts ändern können, ihr gemeinsamer Hass ist solitär und. Sie werden sich mit dem neuen Deutschland (Marina und Herfried Münkler) arrangieren müssen, sie sind auch lifestylig nie mehr als Verlierer gewesen - selbst dann, wenn sie aktuell ein Siebtel der Stimmen gewinnen sollten.stehen gegen sie, weil sie das, was die AfD repräsentiert, nicht wollen."Auch Cas Mudde findet imtröstliche Worte. 60 Prozent der AfD-Wählerinnen stimmtenfür die Partei, schreibt er: "Die Beziehung zwischen der AfD und ihren Wählenund zumeist über die Opposition zu anderen Parteien als über Unterstützung der AfD selbst definiert."Micha Brumlik sieht in derallerdings sehr wohl einedes Rechtsextremismus: "Was damals derwar, ist heute die. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Antisemitismus hier und Islamophobie dort sind keineswegs dasselbe. Sie entstammen verschiedenen historisch-kulturellen Ausgangslagen und haben ganz unterschiedlich materielle Gewalt angenommen. Das beweist die Singularität der nationalsozialistischen Ermordung von 6 Millionen europäischer Juden. So verschieden Antisemitismus und Islamophobie jedoch sind, so sehr nehmen sie auf der Seite jener, die einer Form '' (Wilhelm Heitmeyer) anhängen, dieselbe Funktion ein: einer scheinbar rationalen Begründung von Ressentiment und schierem Hass."Das Ergebnis der AfD wird auchhaben, meint Matthew Karnitschnig in: "Die deutsche Geduld mit dem europäischen Mangel an Solidarität an derließ ohnehin schon nach. Nach den Ergebnissen dieses Sonntags können wir uns auf eine direkte Konfrontation mit Ländern wiegefasst machen. In der Sicht vieler Christdemokraten wäre die AfD nie so weit gekommen, wenn andere europäische Länder einen fairen Anteil von Flüchtlingen aufgenommen hätten, statt Deutschland die Last tragen zu lassen. Nun ist Zahltag."Und auf jeden Fall bedeutet der Wahltriumph einenfür die AfD, kommentiert Laura Himmelreich bei: "werden die rund 96 Abgeordneten (Stand 23:10 Uhr) einstellen können, jeder einzelne Neu-Parlamentarier darf monatlich gut 20.000 Euro für Personal ausgeben. Dazu bekommt die Fraktionfür weitere Mitarbeiter oder Öffentlichkeitsarbeit."Wer glaubt, dieder AfD seien ja nicht so gemeint und sollen die anderen Parteien nur aufschrecken, der lese Sebastian Leber, der für dendie Kandidaten der AfD unter die Lupe genommen hat : Wer behauptet, Deutschland (und die Welt) werde von einernamens "New World Order" gesteuert, oder der Holocaust "solle 'ein Mythos bleiben, ein Dogma, dasentzogen bleibt'", wer ernsthaft die Auffassung vertritt, "die Bundesregierung hole Flüchtlinge absichtlich ins Land und setze sie als 'Migrationswaffe' ein, um eine '', '' und letztlich den '' der Deutschen zu erreichen", hat die Grenze längst überschritten, selbst wenn man den Gaga-Anteil weglässt. Der erreicht seinen Gipfel übrigens in der Behauptung des Tübinger AfD-Direktkandidaten, der erklärt hat, "seine Partei unterscheide sich von der NPD 'vornehmlich durch unser, nicht so sehr durch Inhalte'". Als wäre Bürgerlichkeit ein Faschingskostüm, dass man je nach Laune über die braune Uniform werfen könnte.Im zeigt Lutz Herden mit Aplomb, wie wenig historisches Wissen nutzen kann. Seiner Ansicht nach ist am Wahlerfolg der AfD dieschuld: "Es rächt sich, dass die Bundesrepublik Deutschland nie antifaschistisch war, wenn sie ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus zu klären suchte und selten erklären wollte, weshalb sie ab 1949 die NS-Funktionseliten von den Juristen über die Verwaltungsbürokraten bis zu den Militärs ungerührt übernommen hat. Und das in staatstragender Funktion. Ein sich damit identifizierendes deutsch-nationales Milieu war jahrzehntelang in der. Es hat nun offenbar in der AfD ein politisches Exil gefunden, um dieser Partei zusammen mit deren Stammwählern in Ostdeutschland Platz 3 zu sichern." Als käme nicht der Großteil der AfD-Wähler aus dem antifaschistischen Osten.Der Wittenberger Bürgerrechtlererkennt das in einem kurzen Interview mit derganz deutlich: Die Mehrheit der AfD-Wähler sind, die sich seit der Wende gekränkt fühlen. "Es wurde behauptet, es werde schnell gehen mit der Einheit; doch es konnte nicht schnell gehen. Und dann gibt es eine Undankbarkeit vieler Ostdeutscher. Sie sollten sich mal vergleichen mit denin der DDR. Und dann sollten sie noch mal melden. In welches Land wollen denn diese Leute gehen?"In der wünscht Heribert Prantl den ""-ein böses Erwachen: "Zu viele Wähler haben eine Partei gewählt, die als Parteifarbe ein schmeichelndes Blau auf ihre Plakate druckt, die aber im Innerenwird. Die AfD hat es nicht geschafft, denauszuschließen. Im Gegenteil: Sein völkisches Getöne hat in dieser Partei immer mehr Echo gefunden. Viel zu viele Wähler haben sich davon nicht abschrecken lassen, weil sie 'der Merkel' und 'der Flüchtlingspolitik' eins auf den Deckel geben wollten - und weil sie wussten, dass die Stimme für die AfD eine Schockkraft hat. Heilsam wäre es, wennwerden von dem, was sie anrichten. Der parlamentarische Betrieb wirdwerden."will im Gespräch mit Hannes Hintermeier in derdienicht aufgeben - unter anderem liegt sie für ihn bei den: "Erdogan hat die Altersgrenze für das aktive und passive Wahlrecht herabgesetzt und erwartete, dass ihm das viele Stimmen junger Wähler einbringen würde. Ich bin froh, dass er sich getäuscht hat. Und noch froher bin ich darüber, dass die Zustimmung für ihngesunken ist. Wir dürfen eines keinesfalls vergessen: Sein Bündnis hat gerade einmalder Stimmen erhalten und das andere Lager 49 Prozent. Solange es freie Wahlen gibt und deren Ergebnisse akzeptiert werden, versinke ich nicht in Pessimismus."