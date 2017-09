Im Berliner Esemble hatseine Intendanz eröffnet.Esther Slevogt wäre in Michael Thalheimers Inszenierung des "Kaukasischen Kreidekreis" zwar beinaheertrunken, fand aber einen Rettungsanker: "Das Drama ist im Grunde auf dasreduziert, die unter Einsatz ihres Leben und ihres Glücks das Kind ihres Herren annimmt und rettet: wie sie unterwegs barmt und leidet, zittert und bebt, mit der Entscheidung hadert, ihre Liebe opfert und doch nicht anders kann. Allerdings wird diese Magd von Stefanie Reinsperger gespielt, einer Schauspielerin mit archaischer, fast animalischer Wucht, auf die die berühmte Beschreibung des Regisseurs Jürgen Fehling für Heinrich George passt, der den großen Schauspieler als '' beschrieb. Wie Reinspergers Grusche mit ihrer geballten physischen Präsenz in den Abend linkisch dietupft: in blauem Kittelkleid und mit überdimensionierten blonden Zöpfen."In der schreibt Katrin Bettina Müller verhalten. In derfreut sich Peter Laudenbach: "Im schrecklichen Berlin ist es noch möglich,, ausgesprochen professionell und ohne störende Nebengeräusche zu eröffnen."Sonderlich sympathisch erscheinen die Politaktivisten der-Kritikerin Mounia Meiborg nicht, die seit dem Wochenende diebesetzt halten: "'' nennt sich die Gruppe, die die Aktion nach eigenen Angaben monatelang vorbereitet hat. Die Besetzung bezeichnen sie als 'transmediale Theaterinszenierung', die denträgt. So heißtder amerikanischen Atombombe, die gefährlichste Waffe der Welt. Klingt nicht gerade friedlich. Bescheiden auch nicht." Peter Laudenbach fürchtet in der SZ, dass sich die Besatzung der Volksbühne zu einer langwierigen Sache ausweiten könnte, im Stile von: "Falls man, um sich gegen die Gentrifizierung zu wehren, Häuser besetzen möchte, wärengeeignetere Objekte." Geht's überhaupt um Kunst?, fragt Jens Uthoff in der: "Sarah Waterfeld, Autorin und ehemalige Mitarbeiterin der Linkspartei, gehört dem Kollektiv an. Sie sagt, es gehe um die kuratorische Ausgestaltung des Orts."Im ätzt Rüdiger Schaper gegen Berlins Kultursenator: "Lederer hilft mit, die Volksbühne nach zwei Jahren bitterer, aber auch theaterfachlicher Diskussion zurzu machen, zum rechtsfreien Raum. Lederer hat kein Gefühl für die Sensibilität und Verletzlichkeit eines Theaterorganismus. Er vergisst: Die Arbeit von Frank Castorf und seinen Theaterkünstlern ist hochprofessionell, ästhetisch höher einzuschätzen als politisch."In der sieht Harry Nutt den Vorgang eher alsder Volksbühne: "So unterhaltsam das Spektakel für nicht wenige auch sein mag, entpuppt sich die quälende Volksbühnenaffäre mehr und mehr als. Und so ist das stolze Haus zu dem geworden, was man unbedingt verhindern wollte: eine Eventbude."Besprochen werdenMusiktheaterstück "Kein Licht", das auf Texten vonbasiert und ein Gedankenspiel zum Reaktorunfall von Fukushima ist ( NZZ ), Gorkis Drama "Kinder der Sonne" im Münchner Residenztheater ( Schwäbische Zeitung ),' Inszenierung von"Cosmopolis" zum Abschluss der Ruhrtriennale in Bochum (), Ernest Thompsons Stück "Das Haus am See" im Wiener Volx/Margareten ( Standard ) und Felix Haffners Inszenierung von"Höllenangst" am Wiener Volkstheater ( Standard ).