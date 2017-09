Wie konnte diestärkste Partei werden, fragen sich Lilith Volkert und Baran Datli auf. Immerhin ist Sachsen das Land mit demneben Berlin, der geringsten Verschuldung und der. Doch in den ländlichen Regionen ist der neue Reichtum oft nicht angekommen. Dazu kommt, dass sich die CDU-Regierungpositioniert hat und auch an Demokratievermittlung wenig interessiert war: "Die Wiedervereinigung lief für viele Menschen in der DDR zu schnell ab, glaubt Grit Hanneforth vom Kulturbüro Sachsen. ... Insbesondere die sächsische CDU, die das Land seit der Wende regiert, habe einen 'Wir-kümmern-uns-schon-Politikstil' verfolgt. Entscheidungen traf die Regierung, Bürger wurden. Man hätte den Bürgern besser erklären müssen, wie eine Demokratie funktioniert. Dass man nicht nur zur Wahl gehen dürfe, sondern sich auch engagieren müsse, sagt Hanneforth. Stattdessen wurdeals etwas 'Linkes' abgelehnt."Franziska Holzfurtner sieht bei dendie Prägung durch dieals Ursache des Defätismus in den neuen Ländern: "Die Vorwürfe und die Paranoia der AfD projizieren oftauf die heutige Regierung. Autokratische Eliten, Denunziantentum, Einfluss ausländischer Mächte bis in die Wirtschaft hinein, Wahlbetrug, lügende Politiker: Ehemaligen Bürgern der DDR fällt es so leicht, in die AfD-Denke einzustimmen, weil sie das Bild von Politik widerspiegelt, mit dem sie. Sie sind immer noch im Widerstand, so wie ein Veteran mit PTSD mental den Krieg nicht loswird. Es wäre abenteuerlich zu glauben, dass das in einer Generation überwunden werden könnte."Auch Stefan Kleie, Literaturwissenschaftler an der Technischen Universität Dresden, nimmt diein derin Schutz: "Es ist zumindest denkbar, dass der vermeintliche 'Rassismus der Mitte' besonders bürgerlicher Ostdeutscher, denen plumper Sozialneid nicht einfach unterstellt werden kann, gar nicht dem einzelnen Flüchtling, sonderneines gesellschaftlichen Konsenses gilt."Nicht die Flüchtlingsfrage hat die Wähler zur AfD getrieben, sondern das Gefühl,worden zu sein, glaubt Robert Misik in der: "Wie allesind diese Emotionen wahr - im Sinne von berechtigt - und unwahr zugleich. Die Quellen des Verdrusses sind bestimmt nicht völlig unverständlich, aber ihr Umschlagen in blinde Wut und aggressiven Hass ist bei vielen an der Grenze zum Pathologischen. Parteien wie die AfD gewinnen nicht, weil ihre Wähler gern weniger Ausländer im Land hätten (oder gar keine). Sie gewinnen, weil Menschen so frustriert sind, dass sie das Systemsehen wollen."Und Isolde Charim warnt ebenfalls in dermit Blick auf die Hassgefühle der AfD-Wähler: "bekommen Ressentiments einen ganz anderen Stellenwert als nicht repräsentiert. Kurzum - Repräsentation verändert das Repräsentierte: Sie verwandelt spontane Vorurteile in."Vielleicht hat der Wahlsieg der AfD in Sachsen aber auch versucht der in Leipzig geborene Politologeaufdie Sache positiv zu sehen. Die CDU kann jetzt nicht länger mehr so tun, als hätte Sachsen: Gewonnen haben "der Richter, der die NPD gegen Rechtsextremismusforscher in Schutz nahm, von 'Mischvölkern' und 'Schuldkult' schwadroniert, aber eben auch und gerade die Bundesparteivorsitzende, die im Gründungsprozess der AfD der vom Verfassungsschutz beobachteten, extrem islamfeindlichen Partei Die Freiheit die heimischen und zugleich parteilichen Pforten öffnete und Björn Höckes Parteirausschmiss in früheren AfD-Zeiten- sie sind die neuen politischen Leitfiguren in Sachsen."Inzwischen hat die AfD mit dem Zerbrechen der AfD-Landesfraktion in Mecklenburg-Vorpommern ( mehr dazu hier ) und demaus der Bundesfraktion ihre ersten Spaltungen nach Einzug in den Bundestag erlebt. Ob Petry genug Abgeordnete für eine neue Fraktion mitnehmen kann, ist noch unklar, erklärt Maria Fiedler im, aber ein Blick auf die Truppe, die sich da nach der Wahl präsentiert hat, legt für sie nahe, dass esbleiben wird: "Die Männer sitzen vor einer Spiegelwand in einem Leipziger Hotel, sie tragen Anzüge: In ihrer Mitte sitzt der umstrittene Richter Jens Maier, der sich als 'kleiner Höcke' geriert und auf Landeslistenplatz zwei in den Bundestag eingezogen ist. Die Männer. Auf das Direktmandat angesprochen, das die Parteichefin in ihrem Wahlkreis geholt hat, sagt Maier: In dem Wahlkreis hätte man auch einen 'stellen können'... Der Auftritt macht außerdem deutlich: Es wird schwer sein, die potenziell 93 Abgeordnete fassende Fraktion."Außerdem sammelt derauf den Wahlerfolg der AfD.Es gibt auch einen Beitrag der nach vorne blickt: Ingo Dachwitz hofft beiauf die Jamaika-Koalition. "Gerade zwischen den beiden kleinen Parteien finden sich gar nicht mal so wenige Schnittmengen. Gemeinsam könnten sie die Union, die vielein ihrem Programm nur mit wenigen Sätzen oder überhaupt nicht behandelt hat, zu einertreiben."