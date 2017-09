Schwerpunkt: Vor den Wahlen

=======================

Manche mögen sich wundern, dass eine markiertein diesem Wahlkampf nicht zu verzeichnen war. Das liegt daran, dass "Putin seine politische Ziele in Berlinhat", schreibt Boris Reitschuster in der: "Die russische Korruption deutscher Eliten ist gut fortgeschritten. Wie eine Studie jüngst zeigte, haben- die Sozialdemokraten, die Linkspartei und die Alternative für Deutschalnd - enge Kontakte zu Moskau." Es liege auch an, die ein "deutliches Desinteresse" an der Kungelei mit Russland zeigten, besonders bei wirtschaftlichen Themen: "Als jüngst enthüllt wurde, dass der IndustriegigantTurbinen in die besetzte Krim lieferte und damit einen eklatanten Bruch der Sanktionen beging, reagierten die deutschen Medien kaum. Das gleiche gilt für infame Liste von Geldwäscheaktivitäten dervon Russland aus. Beide Fälle wurden durch Druck, nicht etwa aus Deutschland öffentlich. Hinter den Brüsseler Kulissen widersetzt sich Deutschland dem Kampf der EU gegen russische Propaganda."Der Wahlkampf ist vorbei, und er war "bedeutungslos", schreibt Bettina Gaus in der: "Für die vorhersehbaren Ergebnisse der Bundestagswahl gilt das jedoch nicht... Wenn es ganz schlecht läuft, dann wird diesogar stärker als Linke, Grüne und FDP."Dienähren sich stets von den Schwächen der etablierten Kräfte, meint David Schraven vor der Wahl in: "Wie in den USA wird der Wahlkampf in den Gegenden entschieden, in denen sich die Menschen zurückgelassen fühlen. Wie in', den Industriegebieten des Ruhrgebiets. Wir haben darüber berichtet . Es hat nichts genutzt. Die Parteien haben- in den alten Revieren -für die Menschen getan."Der Wahlkampf mag langweilig gewesen, doch das zeigt nur, dass dieist, meint Bethany Allen-Ebrahimian, Redakteurin der Zeitschriftin Washington, in der: "Deutschland (ist) das Einzige der führenden westlichen Länder, in dem aktuell zwei KandidatInnen gegeneinander antreten, die sowohl, gebildet und respektabel sind - beide haben zudeman die Rechtspopulisten gemacht. Dies ist kein Zeichen von Schwäche, sondern zeigt vielmehr die andauernde Stärke der deutschen Demokratie."Karolina Wigura und Jaroslaw Kuisz von der Wochenzeitschrift schildern in derdie: "Trotz der konfrontativen PiS-Politik waren diein den letzten zwei Jahren nicht in der Lage, überzeugende Visionen für eine Staatsreform vorzulegen und zumindest für einen Moment PiS in Umfragen einzuholen. Innenpolitisch betreibt PiS neben der Säuberung staatlicher Institutionen eine. Umfragen sehen sie daher konstant bei über 38 Prozent."Irgendwie hatja in ihrer Rede von Florenz gesagt, dass Britannien zwar den Brexit will, aber vielleicht lieberals gleich. Die unvergleichlich spitze Marina Hyde schreibt dazu im: Das klinge magisch, "sofern man einenhat". Der EU-Chefunterhändler antwortet trocken in einem Statement: "Wenn die Europäische Union es so wünscht, kann diese Anfrage in Betracht gezogen werden. Sie sollte im Licht der Richtlinien der des Europarats vom 29. April gesehen werden: "Sollte eine begrenzte Verlängerung der Unions-Rechte gewünscht werden, fordert dies, dass die budgetären, rechtlichen undaufrechterhalten werden."