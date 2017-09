Ohje, am nächsten Sonntag ist Wahl. Diewird verlieren, und das ist gut so, meint Jan Feddersen in der: "Diese Partei wird ohnehin schwächer werden, und das wird sie erst recht, buhlte sie weiterhin um Teilhabe an einer. Wenn sie weiter dem Glaubenssatz ihres früheren Vorsitzenden Franz Müntefering folgt - '!' -, wird sie sich 2021 hinter der AfD wiederfinden: marginalisierter denn je."Totale Langeweile, das ist fürdas Kennzeichen der. Und mit ihrem "lethargokratischem" Regierungsstil wird sie auch die vierte Wahl gewinnen, prophezeit er in der. Während Sloterdijk sich für Merkel nicht erwärmen kann, gibt er doch zu, dass die Langeweile - jedenfalls in den Augen einiger Politikwissenschaftler - auch ihre Vorzüge hat, vor allem wenn es darum geht, diezu beruhigen: "Aus dieser Sicht ist Angela Merkel als ein historischer Glücksfall zu bewerten. In ihrer Persönlichkeit ist schlechterdings nichts zu finden, was einer nationalen Neurose entgegenkäme. Sie bildet die Verkörperung einerzwischen den deutschen Interessen und den nachbarschaftlichen Rücksichten - sie ist anti Berlusconi, anti Putin, anti Erdogan, anti Kaczynski, anti Orban, anti Trump in einer Person."schreibt in der FAZ über seine Frundschaft mit, dessen Liebe zu, die jetzt mit einem weiteren Aufsichtsratposten belohnt wird, allerdings ein Stolperstein ist. Schröder argumentiere im freundschaftlichen Disput so, dass Russland so wie einst Deutschland, um zur Demokratie zu kommen und dass Putin der Mann sei, diesen Prozess ins Werk zu setzen. Augenwischerei, so Schneider: "Dafür spricht so gut wie nichts. Im Inneren hat Putin die Anfänge von Meinungsfreiheit und Gewaltenteilung bis auf wenige Reste aufgelöst, die Nichtregierungsorganisationen, der Entrechtung und Enteignung der Landbevölkerung durch vom Staat gestützte Immobiliengesellschaften zugesehen, dieverschärft. Statt die staatlichen Archive über den GULag offen zu halten, hat er die Rehabilitierung Stalins in Russland befördert."