Darf man in derüberhaupt eine Kunstausstellung feiern, als wäre nichts passiert, fragt sich Kolja Reichert in dernach dem Besuch der jetzt eröffneten Istanbul-Biennale . Depression undsind spürbar, viele prominente Vertreter des Kunstbetriebs sind gar nicht erst angereist, berichtet Reichert und meint: "Dass die Biennale in weiten Teilenist, ist den politischen Verhältnissen nun nicht anzulasten. Und es wäre auch falsch, zu sagen, dass es in diesen Zeiten wichtigere Argumente als künstlerische gibt. Gab doch schon die Documenta den Anspruch auf, die Werkzeuge der Kunst zu schärfen, die es durch das Schaffen kritischer und sinnlicher Distanz ermöglichen, all den ideologischen Kurzschlüssen und."Im jetzt online nachgereichten Interview mit dem spricht das Künstlerduoundüber Dialog, Nachbarschaft mit der Türkei und das: "Weder wir noch die Künstler wurden zensiert, auf welche Weise auch immer, auch nicht durch vorauseilenden Gehorsam oder Selbstzensur. Ein einziges Projekt konnte nicht realisiert werden, da diese Installation eine riesige Menge Flaschen für alkoholische Getränke beinhaltete und laut türkischem Gesetz öffentlichgezeigt werden dürfen. Das allerdings ist in Norwegen genauso, und von den New Yorker Behörden wurde uns als Künstlern einst mitgeteilt, es sei nicht gestattet, Tabak auf einem Plakat zu benutzen, das eine rauchende Zigarre in einem Aschenbecher mit dem Bild eines kleinen Jungen aus Porzellan zeigte."Im freut sich Simone Reber über Spielfreude, Experimentierlust und Grenzüberschreitung beim Festival of Future Nows im Hamburger Bahnhof: "Matthias Sohr hat einen Treppenlift an die Wand geschraubt - als absurdes Symbol für Barrierefreiheit. Malte Bartsch, der schon den Starkstrommast mitgebracht hat, bietet Besuchern einenan. Per Internet kann man Raketen bestellen, die vom Dach des Hamburger Bahnhofs abgefeuert werden."Weiteres:hätte sich wenigstens an der "lustvollen Sinnlosigkeit"orientieren sollen, statt Geld zu "verschleudern", stöhnt Tilman Krause in der. "Erkenntniskraft der Synchronie" hat-Kritiker Andreas Platthaus in der Ausstellung "Pluriversum" mit Arbeiten vonim Folkwang Museum erlebt: " das dialogische Prinzip, das so zentral für Kluges Fernsehsendungen ist, wird hier zum Selbstgespräch, aber einem, das man hingerissen begleitet beim Gang durch die Ausstellung."Besprochen wird die Gruppenausstellung "Visions of Nature" mit Positionen zeitgenössischer Fotografie zum Verhältnis Mensch und Natur im Kunsthaus Wien ( Standard ), die Ausstellung "Das Gesicht" im Dresdner Hygienemuseum ( Freitag ) und die Ausstellung "Matisse - Bonnard" im Frankfurter Städel - eine "komplementäre Erfahrung", findet Johan Schloemann in der