Mit etwas Verspätung erscheint heute mit "Die Geschichte der getrennten Wege" der dritte Teil der Übersetzung vonNeapolitanischer Saga. Die Lebensgeschichte zweier Freundinnen kommt damit in den linksbewegten 70ern an, als "dasalle Schichten erfasste", wie Franz Haas in derdas Setting des Romans umschreibt . Bei der Saga handelt es sich um "ein Jahrhundertwerk", hält Andreas Fanizadeh in derfest. Der dritte Band entfalte "über ein weit verzweigtes und psychologisch fein ausgestaltetes Personentableau ein. Nicht ohne eine Brise Bitterkeit resümiert die Romanautorin die frühen Erwachsenenjahre ihrer Frauenfiguren, deren Emanzipation nach 1968." Niklas Bender von derist unterdessen, trotz eingestandenem "Lesevergnügen", nicht vollauf überzeugt: Geschichte gerinne hier "zum. Zudem neigt Ferrante zur." Ferrantes Projekt, der dominanten männlichen Perspektive auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eine weibliche entgegenzustellen, sei selbst wiederum ", diesmal weibliche. ... Für Literatur, die per definitionem einen Universalitätsanspruch hat, ist das ein Problem." Ob er das bei Büchern von Männern ähnlich penibel unterstreicht, bleibt die Frage.Für die Seite Drei derhat sich Johanna Adorján mit Schriftsteller getroffen, um ein Jahr nach Veröffentlichung Rückschau zu halten auf dessen semi-dokumentarischen, autobiografischen Roman "Die Welt im Rücken" , in dem der Autor über seine bipolare Störung schrieb und damit sein bislang erfolgreichstes Werk vorgelegte. Werk wie Erfolg haben ihm gut getan, erfahren wir: "'Was mir passiert ist, ist mir jetzt auf jeden Fall ferner als noch zur Zeit der Buchveröffentlichung,, ich kann die Intensität dieser Erfahrung nicht mehr in mir abrufen. Die ist jetzt weg. Die ist jetzt ein Buch.'"Heutige Terroristen suchen- und greifen damit einen Aspekt urbanen Lebens auf, auf den auch die Literatur der Moderne, etwa Baudelaire und Poe, immer wieder zu sprechen kam, erklärt Roman Bucheli in der: "Mochte einmal auch ein Zauber dem Gedanken an irgendeine Form des Inkognitos innegewohnt haben: Die jüngsten Ereignisse und ähnliche, die ihnen vorausgingen, haben ihn. So gehört es mittlerweile zu den gespenstisch wiederkehrenden Beobachtungen, dass Attentäter völlig unbemerkt und gänzlich angepasst in ihrem Umfeld leben. ... Das Inkognito dieser Unsichtbarkeit gab ihnen ein neues, vielleicht gar ein. Mitten unter den Menschen waren sie zugleich vollkommen im Verborgenen. Sie verschwanden, indem sie blieben, wo sie immer schon gewesen waren, und indem sie taten, was sie immer schon getan hatten." Dazu passend: Reinhart Wustlich von der liest in Romanen vonunddie Vorgeschichte des Anschlags von Barcelona.Weiteres: Catrin Lorch freut sich in der SZ über die Wiederentdeckung der Bilderbuch-Illustrationen von, der Nichte Sigmund Freuds. Die südkoreanische Schriftstellerin erinnert sich in der Literarischen Welt an ihre-Lektüre im Korea der frühen 80er und welche Kindheitserinnerungen sie damit verbindet. Eckart Goebel fragt sich in der Literarischen Welt, warumseinen - zu Lebzeiten als Schneider sehr populären - Großvater Friedrich Georg Göthe in seinem Werk weitgehend ignoriert. In der SZ spürt Tobias Kniebe der Erfolgsgeschichte des Begriffs "" nach. Andreas Hergeth schreibt in der taz zum Tod der Schriftstellerin . Die FAZ druckt vier Passagen ausim 18. Jahrhundert verfasstem "Monsieur Nicolas", das im September in einer Neuübersetzung erscheint.Besprochen werdenComicbiografie über taz ),' "Rimini" ( taz ),' "Das Leben des Vernon Subutex" ( Welt ),' Lyrikband ""Der raue Tod" ( NZZ ),"Die Verbannte" ( SZ ),"Swing Time" ( Zeit ),"Dann schlaf auch Du" ( Welt ),SF-Manga "Knights of Sidonia" ( Tagesspiegel ),"Der Junge auf dem Berg" ( FR ),' Biografie über taz ),Erzählband "Die Tiefe" ( Tagesspiegel ) undEssayband über Schopenhauer ().