Großereignis in München:hat am Residenztheater"Phädras Nacht" auf die Bühne gebracht. In derist Egbert Tholl völlig umgehauen von der Wucht des Stückes: Von Theseus erlassen, von Philoktet verschmäht denunziert Phädra den geliebten Mann - bei Ostermeier ein: "Auch in 'Phädras Nacht' kann man ohne Weiteres bestimmte Passagen dem Ostermaier-Duktus in Reinkultur zuordnen, vor allem Monologe der einzelnen Figuren, inbrünstige Entrüstungen, angereichert mit. Erster Auftritt Phädra: 'Verbrennen sollst du, Theseus. Mein Herz verbrennt dich. Meine Liebe. Nacht für Nacht bin ich es, die brennt. Schau wie meine Haut glänzt..' Dem gegenüber steht der Einfluss des Theaterpragmatikers Kušej, der sich in trockenen Dialogen bemerkbar macht, hart, schonungslos. Manchmal wirken die Worte wie, die sich die Figuren gegenseitig ins Gesicht werfen."In der findet Sabine Leucht die Inszenierung weniger brisant als gewollt, etwas manieriert und überladen, dochals Phädra hat sie begeistert: "Ein Spektakel, das klagt, röhrt und die schwarz und schließlich rot gefärbte Scham wie eine Waffe herzeigt. Ihre Phädra ist ein Paradiesvogel mit geknickten Schwingen, eine ganzkörpergekrümmte, deren Liebe Gift verspritzt. Beglau ist in all ihren Aktionen; wie sie die Worte und den Körper dehnt und spreizt, ist aber zuweilen auch von unfreiwilliger Komik."Weiteres: Als "Londons neues Lieblingsstück" stellt Marion Löhndorf in der' Nordirland-Reflexion "The Ferryman" unter der Regie vonam Royal Court Theatre vor. Auch Gina Thomas in derist begeistert. In der erzählt Lea Streisand von der Verleihung des Berliner Theaterpreises anBesprochen werdenInszenierung vonOper "Der feurige Engel" (ist aber nichts für schwache Nerven, warnt Thomas Schacher in der (),frühe Oper "Elegie für junge Liebende" am Theater an der Wien (deren Zwölftongesang Reinhard Kager in derganz hinreißend findet),neue für St.Gallen komponierte Oper "Annas Maske" (), Kay Voges' "Borderline Prozession" beim Berliner Theatertreffen ( Nachtkritik Berliner Zeitung ), Richard Wagners "Fliegende Holländer" an der Deutschen Oper ( Tagesspiegel taz ), die spartenübergreifende "Hochzeit" am Staatstheater Mainz ( FR ), Calle Fuhrs Inszeneirung von"Philoktet" am Wiener Volkstheater ("brav" nennt Ronald Pohl die Inszenierung im Standard ).