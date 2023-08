Heute vor fünfzig Jahren fand in der Bronx die wohl einflussreichste Hinterhofparty der Musikgeschichte statt:loopte damals mit zwei Plattenspielern (und sehr viel Fingerspitzengefühl) einen Breakbeat aus einer Funknummer und heizte den zu diesem Endlos-Beat tanzenden Leuten mit dem Mikrofon ein - es war die Geburtsstunde des! Schon damals zog eine Frau im Hintergrund die Strippen - und auch, als Hip-Hop 1979 sich aus den New Yorkern Hinterhöfen in die Charts erhob, wie Jakob Biazza in derschreibt:von Sugar Hill Records ließ "die tiefe, hopsende Melodie aus Chics Disco-Song 'Good Times' nachspielen, eingeleitet von einem dieser Drumbreaks, die für Kool Herc schon so prächtig funktioniert hatten.-Bassist Bernard Edwards und Gitarrist Nile Rodgers drohten eilig mit Klage und bekamen außergerichtlich Songwriting-Credits. Die für das Projekt zusammengestellten Vokalisten benannte Robinson nach ihrem Label, The Sugarhill Gang, der Song bekam den Titel 'Rapper's Delight'. Die ersten Zeilen: 'I said-a hip, hop, the hippie, the hippie / To the hip hip hop' ... Und. Und sollte den Unterdrückten, also den Schwarzen, zukünftig eine Stimme geben, und nur, weil dasklingt, wird es nicht weniger wahr."Hip-Hop wäre auch ganz gut geeignet, um die politischen Frontstellungen unserer Tage mal ein bisschen aufzulockern, findet Daniel Haas in der: "Das Alte bewahren und würdigen und es gleichzeitig modernisieren und übersetzen in ein gegenwärtiges Idiom, das alle verstehen können: Das kann kein Genre so gut wie Hip-Hop. Imzwischen Traditionalisten, die sich auch dann noch an Vergangenes klammern, wenn es sich als politisch obsolet erwiesen hat, und Fortschrittlern, die in blindem Furor ganze Wissens- und Kulturbestände entsorgen wollen, könnte Hip-Hop vermitteln. Als ein im besten Sinne postmodernes Medium, das widersprüchliche Haltungen synthetisiert. Hey, Betonkopf-Linker, hey, Rechtspopulist:, schüttelt euch denein paar Beats aus dem Pelz. Mit Freund-Feind-Ufftata kommt man nicht weiter."Außerdem: In der gratuliert Michael Ernst dem Komponistenzum 80. Geburtstag. Nachrufe aufvonschreiben Detlef Diederichsen ( taz ), Edo Reents ( FAZ ), Harry Nutt ( FR ), Rüdiger Schaper ( Tsp ) und Jan Küveler ( Welt ). Zum Tod von, den ein breites Publikum durch den Dokumentarfilm "Searching for Sugar Man" kennengelernt hat, schreiben Torsten Groß ( ZeitOnline ) und Michael Pilz). In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Jan Wiele über "Nothing Compares 2 U" vonBesprochen werden' Buch "Futuromania" mit gesammelten popjournalistischen Texten ( taz ), ein gemeinsamer Wiener Auftritt von, denund den Standard ) sowie das neue Album vonBand PiL ( ZeitOnline ).