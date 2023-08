Warein, wie nach seinem Tod wieder zu lesen war ( hier und dort unsere Resümees)? Edo Reents verneint dies in derund beugt sich dafür noch einmal über Matthias N. Lorenz' Walser-Dissertation aus dem Jahr 2005, das "gewichtigste" Buch zu Sache. Aber so geht es nicht, findet er: Man könne Walsers fiktionale Texte nicht als Diskussionsbeiträge lesen. Reents verweist daher auf Walsers Essays "Unser Auschwitz" (1965) und "Auschwitz und kein Ende" (1979): Darin führte ihn "sein Nachdenken an den Punkt, an dem sich ihm Auschwitz nicht nur als moralisches Problem darstellte, sondern auch als erkenntnistheoretisches, welches, wenn man nur tief genug in sich hinabsteigt, letztlich nicht vermittelbar ist. Es zur Sprache zu bringen gab paradoxerweise schon seine Lösung an die Hand:" und dies in "heute unbemerkter Übereinstimmung mit der Arbeitshypothese, dieseinem 1985 fertig gewordenen 'Shoah'-Film gab, ihm gleichsam wie einen Mantel überhängte: Auschwitz, der Holocaust als solcher halte nicht nur zur Sprachlosigkeit an, sondern sei diese selbst schon. Ohne hier eine Beeinflussung annehmen zu wollen, lässt sich vereinfachend feststellen, Lanzmann habe das eingelöst, was Walser mit 'Unser Auschwitz' unter dem Eindruck der Frankfurter Prozesse an Möglichkeiten und vor allem Unmöglichkeiten des Umgangs mit Auschwitz skizziert hatte."Der russische Schriftsteller , seit Beginn der russischen Ukraine-Invasion im westeuropäischen Exil untergetaucht, ist in Russland in Abwesenheit zu acht Jahren Lager verurteilt worden, meldet Nicolas Freund in der. "Schon vor Jahren diagnostizierte Glukhovsky seinen Landsleuten '', eine Sehnsucht nach der verlorenen Größe, die sich mit einem ausgeprägten russischen Minderwertigkeitskomplex vermische. ... 'Russland hat ein Problem, sagte er" bei einem Treffen in Berlin im Mai. "'Wir gestehen uns nicht ein, dass wir eigentlich immer noch eine koloniale Macht sind, die durch einen langen Zerfall geht. Der Krieg in der Ukraine ist eigentlich ein Versuch, die Teile dieses Imperiums zusammenzuhalten. Aber das kann Putin nicht offen sagen.' Die Möglichkeit für ein Ende der russischen Aggression sieht er nur in einemund in einer Öffnung in Richtung Westen."Außerdem: schreibt in derweiter Kriegstagebuch aus. Helmut Mayer von der reist mit"Ruinen von Paris" und"Kleiner Führer durch den XV. Arrondissement zum Gebrauch der Geister" im Handgepäck in die französische Hauptstadt. In derplaudertmit Til Briegleb darüber, warum er als erfolgreicher Schriftsteller nun auch Teilhaber eines Bistros im Hamburger Schanzenviertel ist: Bei ihm läufts so gut, ". Und was soll man sich denn kaufen?"Besprochen werden unter anderem"Der Garten aus Glas" ( FR ),"Der gemeine Lumpfisch" (online nachgereicht von der FAZ ),"Lose Blätter" ( taz ),"Wie unsichtbare Funken" (online nachgereicht von der Zeit ),"Die Stadt der Lebenden" () undKurzgeschichtenband "Kaltfront" ().