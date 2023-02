Bild: Heinrich Friedrich Steiauf: Mahner Rufer Trommler.1948-50. Foto: Hubert Auer © Hein Steiauf.

Bild: Kehinde Wiley: Portrait of a Florentine Nobleman III, 2019. Sammlung Vilsmeier - Linhares, München © Kehinde Wiley. Courtesy of the artist and Stephen Friedman Gallery, London

In dererzählt die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin von einer Entdeckung: In Salzburg stolperte sie plötzlich über das Museum Kunst der Verlorenen Generation, das Bilder von wenig bekannten Künstlern zeigt, die während deswaren, darunter SchülerInnen von Dix, Klee, Beckmann oder Kokoschka. "Ein ergreifender Ort des Museums ist eine Wand mit Bildern von, einem dieser Beckmann-Schüler, der nach der Auflösung seiner Klasse in Armut und Verzweiflung stürzte und die gesellschaftliche Leugnung der Ausgestoßenen erlitt. Im Museum ist er durch zwei Bilder mit Orchideen aus dem Jahr 1942 vertreten, die er aus seinem zerstörten Haus in Hanau rettete, und dem Bild 'Die Klage' (1945-46), in Anspielung auf Iphigenie, eine Frau, die in eine Landschaft blickt und das zerstörte Frankfurt sieht. Vor dem Bild auf der Kommode steht eine Statuette - eine orientalische Tänzerin von, ermordet in Auschwitz."Es gab noch nie eine große Ausstellung , die die Blume von der Antike bis zur Gegenwart untersuchte, erfährt Gabi Czöppan imvon Kurator, der die Ausstellung "Flowers forever" in der Kunsthalle München verantwortet. Und tatsächlich gelingt es der Ausstellungmit Themen wie Klimawandel undzu verbinden, staunt Czöppan: "In der Kunsthalle liegen Schönheit und Schrecken nah beieinander. Die Kanadierinzeigt Nachbildungen eines blühenden Pfauenstrauchs. Die Blume nutztenals natürliches, wenn sich die Kolonialherren an ihnen vergingen.unddokumentieren in ihrer schillernden Foto-Serie 'Too Close to Notice', wie Schimmelpilze Blüten zerstören und 2007 in einem niederländischen Krankenhaus sogar Menschenbedrohten. Die '' war der ideale Nährboden für einen resistenten Schimmelpilz, der sich über ein Blumenbeet im Krankenhausgarten verbreitete. Kein Medikament half den Patienten. Der Pilzstamm war durch den jahrelangen Einsatz von Antimykotika in der Tulpenzwiebelindustrie unverwüstlich."Jonathan Fischer schickt in dereine große Reportage aus, wo derzeit unter dem Motto "Vielfalt, Differenz, Erbe und Werden" Afrikas größte Fotobiennale stattfindet. Kuratiert wird sie von, der seit Beginn des Jahres das Berliner Haus der Kulturen leitet und hier über siebzig Fotografen der Gegenwart aus Afrika und der afrikanischen Diaspora vorstellt: "Ihre Sujets und Diskurse zeigen dabei ein wachsendes. Den Willen, sich - parallel zum jüngsten politischen Prozess des Gastgeberlandes Mali - von westlichen und postkolonialen Bevormundungen zu verabschieden. 'Mali hat sich auf provokative Weise', sagt Igor Diarra, der Direktor der Galerie Medina, wo die Biennale einen von sieben über die ganze Stadt verteilten Ausstellungsorten unterhält. 'Wegen der Spannungen mit Frankreich sind bestimmte westliche Medienvertreter nicht gekommen. Das ist schade. Aber man darf nicht vergessen, dass jede Krise auch eine Chance derist.'"Außerdem: In der resümiert Julia Hubernagel ein "hitziges" Symposium mit dem Titel "", das an der Hochschule für bildende Künste Hamburg stattfand., Mitglied des documenta-fifteen-Kuratorenkollektivsund Gastprofessor an der HFBK, sagte nun in aller Deutlichkeit, die Darstellungen auf dem Banner "People's Justice" seien antisemitisch, außerdem diskutierten Anwesende wie der Soziologe, die Historikerund, die, Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums undüber Postkolonialismus, Holocaust, Rassismus und die BDS-Bewegung: "Während Meron Mendel (…), auf dem Symposium Verständnis für den Hass der Palästinenser:innen äußert, gibt der Philosophzu bedenken, dass ein Erfolg der BDS-Kampagne ein Ende des Staates Israel zur Folge hätte. Das Ausmaß des Hasses, der Israel treffe, sei mit nichts vergleichbar." In derberichtet Hannes Hintermeier von der Restaurierung eines spätgotischen Altarbildes im Freisinger Dom.Besprochen werden die am 11. Februar beginnende Ausstellung . Menschenbilder" im Hamburger Bucerius Kunst Forum ( Tagesspiegel ), die Ausstellung : Plant Portraits" im Londoner Garden Museum () und die große Ausstellung in der Frankfurter Schirn ().