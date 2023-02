Nie wieder Huhn sein: Margaret Raspés "Oh Tod, wie nahrhaft bist du", 1972-73. Bild: Haus am Waldsee

Martin Kippenberger: Heavy Burschi. Ausstellungsansicht Galerie Capitain Petzel

-Kritikerin Sabine Weie entdeckt mit der Ausstellung "Automatik" im Haus am Waldsee ineine Schlüsselfigur der feministischen Kunstszene Berlins. Die meisten Videos, die Raspé mit einer Helmkamera aufnahm, zeigen sie selbst bei der Hausarbeit: beim Abwaschen, Kuchenbacken, Schnitzelschlagen. Am meisten beeindruckt Weie jedoch die Arbeit, in der Raspé einem Huhn den Kopf abschneidet: "'Oh Tod, wie nahrhaft bist du' markiert einen Wendepunkt im Leben Raspés. 'Als ich das Huhn tötete, habe ich auch eine Vorstellung von mir selbst getötet: Du blödes Huhn.! Ich habe ihm den Kopf abgeschnitten, weil Frauen ja nicht selber denken sollten', sagte Raspé einmal in einem Interview. Als Frau in einem männlich dominierten Milieu blieb ihre künstlerische Tätigkeitwie die Reproduktionsarbeit, die sie als Hausfrau und Mutter leistete."Eigentlich hätte Ingeborg Ruthe in der gewünscht , dass sein siebzigster Geburtstag im SO36 gefeiert worden wäre, aber mit Ausstellungen in den Galerien Max Hetzler und Capitain Petzel kann sie auch leben: "Immer wieder ist das bis heute die Frage: Was war er eigentlich: Maler? Autor? Musiker? Trinker? Sarkastischer Selbstinszenierer?Er war von allem etwas. Mit krassem Humor, der empfindsame Gemüter aufbrachte. Mal gab er den Radaumacher, mal den Lebemann, mal den verstörenden,, leider gerade in Bezug auf Frauen und auf 'Schwuchteln', mal den alles vernetzenden Spiderman. Er konnte alles und verwurstete Sämtliches, was in der Kunst der Expressionisten, der Pop- und Street-Art, bei Dada und Fluxus schon mal da war. Und er erfand alles für sich neu und vor allem jenseits des tradierten Kunstbegriffs vom Lukullischen. Der Alles-Macher, der Beuys trotzig ins Gegenteil verkehrte mit dem Satz 'Jeder Künstler ist auch ein Mensch', stammte aus Dortmund, studierte in Hamburg, mischte West-Berlin auf - und starb."Weiteres: In der reist Nadine A. Brügger mit einem Team vondurch das Wallis.Besprochen werden eine Schau des amerikanischen Malers, der auf Tradition statt Pop setzte, in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel () und eine Ausstellung der Berliner Fotografinin der Galerie Johanna Breede Tsp ).