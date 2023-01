Die Auswahl, achwas, das ganze Prozedere desunter der Leitung des neuen Intendantenlässt Peter Laudenbach in derlaut aufstöhnen. Bei der Pressekonferenz gestern stellte sich die neue "" Leitung vor: Vier Frauen, darunter die Polin Joanna Nuckowska und die Ukrainerin Olena Apchel, die beide auch karriereförderndemitbringen in Sachen politischer Aktivismus und ökologische Nachhaltigkeit. Die Frage für Lauterbach ist nur, weshalb "Theaterkuratorinnen mehr vom Problem der Nachhaltigkeit verstehen sollten als zum Beispiel Ingenieure, BWLer oder Schreiner? Und was macht sie für Fragen des Weltfriedens? Das als große Festival-Innovation verkündete Rahmenprogramm ist in zwei Richtungen parasitär: Es nutzt die politischen Großkrisen, um sich. Und es verhält sich parasitär gegenüber dem Kern des Theatertreffens, den zehn eingeladenen Inszenierungen, indem es so tut, als würdedem Theater Relevanz verschaffen."In der stellt Jakob Hayner die zehn ausgewählten Produktionen vor und fragt dann, was die neue Leitung noch so in petto hat: "Zehn Veranstaltungen, die sich 'Treffen' nennen und die die eingeladenen Inszenierungen 'umrahmen, umgarnen und umarmen' sollen, auch als Ersatz für den abgeschafften Stückemarkt., so lauten unter anderem die Titel der Treffen. Was sich dahinter verbirgt, ist teils haarsträubend:als 'feministischen, politischen Prozess für transnationale Solidarität' zu etikettieren, könnte man noch für einen Witz halten. Oder für eine Umschreibung des üblichen Besuchs im chinesischen Restaurant am Fasanenplatz. Doch offenbar ist mehr gemeint. Und hinter einem aufgespreizten Titel wie 'Emptiness Treffen - Demokratische Meditation' scheint sich nur einzu verbergen, ein schlagendes Beispiel für den lustlos präsentierten Phrasensalat mit Politfloskelsoße."Patrick Wildermann nimmt's imgelassen: Klingt doch spannend, findet er. "Und! Auch wenn bei der Pressekonferenz im Haus der Berliner Festspiele noch nicht ganz klar wurde, was genau sich dahinter verbirgt. Ein 'Responsibility Treffen' soll sich demwidmen, das 'Solidarity Treffen' legt den Fokus auf, ein 'Transfeminist Treffen' untersuchtals Ort der Zusammenkunft und der Unterdrückung von Frauen (vermutlich jedenfalls, die Kopfhörer mit der Übersetzung aus dem Polnischen haben ein bisschen geknarzt)." Diebleibt bei diesem Treffen ziemlich außen vor, notiert Simon Strauss in der: "Auffällig ist also, dass sich der. Interessantes Theater, so die implizite Botschaft der Jury, findet im Grunde fast ausschließlich in denstatt. In der Peripherie ist nichts los." Mehr zum Theatertreffen in derund der nachtkritik Weitere Artikel: In der porträtiert Marianne Zelger-Vogt die Schweizer Koloratursopranistin. Reinhard Brembeck unterhält sich mit der Sopranistinüber Mozart. Im Interview mit derspricht die Regisseurinüber ihr Musiktheaterstück zum "Book of Longing" von Leonard Cohen und Philip Glass, das sie im Forum der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg inszeniert hat. Carolina Schwarz fragt sich in der, wie man mit dem künstlerischen Werk des Schauspielersumgehen soll, der wegen Besitzes von Kinderpornobildern angeklagt wurdeBesprochen werdenInszenierung von Albert Camus' "Die Besessenen" am Thalia-Theater ( nachtkritik , SZ),Inszenierung des "Parsifal" in Genf ( nmz ) undOper "Die Hugenotten" in Ludwigshafen ( FR ), ein Pina-Bausch-Abend in Wuppertal ( taz ).