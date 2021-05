Die Schriftstellerin denkt in derdarüber nach, was es bedeutet, wenn Schriftsteller ihre. Sie selbst wechselt zwischen dem Deutschen und dem Französischen. Aber "hat man je von einem Franzosen gehört, der seit Jahrzehnten in Senegal lebt und anfangen hätte,zu schreiben? Hätte Joseph Conrad seine Romane auf Polnisch geschrieben, wenn er als Engländer nach Polen emigriert wäre? ... Es ist nicht so, dass es auf der einen Seite uns gäbe und auf der anderen die Sprachen undder Länder und Kulturen zueinander", sondern "wir wirken mit unserem Sprechen und Schreiben täglich daran mit, indem wir uns diesen Machtverhältnissen nicht entziehen und das auch umso weniger können, als wir uns ihrer oft nicht bewusst sind; indem wir uns in eine Ecke stellen lassen und dort. Indem wir nicht Wolof lernen oder Hindi, das immerhin die Muttersprache vonauf der Welt ist."Eher skeptisch nimmt Florian Keisinger in derzur Kenntnis, dass "Betrachtungen eines Unpolitischen" in den USA mit einem Vorwort des New Yorker Ideenhistorikers, seines Zeichens "scharfer Kritiker linker Identitätspolitik", neu aufgelegt worden ist. Nicht nur ist Keisinger mit Lillas Befund nicht einverstanden, Mann sei auch nach dem Zweiten Weltkrieg nie ein "demokratischer Künstler" geworden, auch ansonsten sei das Vorwort "eine. Indem er die 'Betrachtungen eines Unpolitischen' zum Nachweis künstlerischer Freiheit stilisiert, schickt er Thomas Mann gut sechseinhalb Jahrzehnte nach dessen Todaktueller kultureller Debatten. Sich selbst macht Lilla durch derlei durchsichtige Instrumentalisierung sowohl Thomas Manns als auch der 'Betrachtungen eines Unpolitischen' angreifbar und schwächt damit seine Kritik an einer dogmatischen Identitätslinken, die zur Durchsetzung ihrer Weltsicht auch vornicht zurückschreckt."Diesen Hinweis hatten wir gestern vergessen: Der Schriftsteller denkt in derüber seine Kindheit in Bulgarien nach, wo ihm derwurde, und wie uns die Pandemie "das Gespräch über den Tod und die eigene Sterblichkeit" zurückbringt. Sein Fazit zur Gegenwartsbetrachtung: "Die Ideologien der Vergangenheit oder die vergangenen Ideologien kommen wie bei jeder grossen Krise, wenn wirverspüren und die Gegenwart kein gemütliches Zuhause darstellt, zurück. Aber das Zuhause, das sie uns versprechen, ist selten eine gute Zuflucht. Ich glaube, dass die Literatur einentwickelt und Widerstandskraft gegen."Weitere Artikel: Mladen Gladic fällt es in seiner für dieverfasste Presseschau der jüngsten-Aufreger (unsere Resümees hier und dort ) "schwer, zu glauben, dass Handke seine Sache als Schriftsteller in Nemanja Kusturicas Kulissenstadt 'Andrićgrad' gefunden hat." Urs Frauchiger erinnert in deran den-Redakteur Jospeh Viktor Widmann, der etwa als erster Gedichte vongedruckt hat und auchundgefördert hat. Andreas Hergeth freut sich in deraufs heutige Onlineprogramm derin Berlin. Der Schriftsteller berichtet in dervon seinem Pandemie-Leben in der Abgeschiedenheit und mit welchen Büchern er sich in dieser Zeit gegenüber dem grassierenden Wahnsinn wappnet. In derporträtiert Christa Rosenberger die Dichterinanlässlich der Ausstellung "Städels Beckmann, Beckmanns Städel. Die Jahre in Frankfurt" im Städel Museum , in der auch sieben Lithographien zu sehen sind, zu denen Braunbehren den Maler inspirierte.Besprochen werden unter anderemnun in einer kritischen Ausgabe vorliegende Biografie über die Autorin taz ),Autobiografie "Erinnerungen so nah" ( FR ),Comicreportage "Comédie Française" über Tagesspiegel ),Gedichtband "Winterreise" ( Standard ),"Haus von Anita" ( taz ),' "Das Gasthaus" ( Das Filter ), die Autobiografie von), die Debütromane der Hongkong-Autorinnenund SZ ) sowieComic über die Geschichte des Berliner Gendarmenmarkts ().