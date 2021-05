Andrian Kreye schwärmt in dervom Jazztriound, bei denen "" zu beobachten ist. Wie sich im Stück "Night and Day" gut nachvollziehen lässt, "spielen die drei in jedem Moment auf Augenhöhe. Auch wenn Iyer die gar nicht mal so banale Akkordfolge des Stückes mit Linien umspielt, die im Normalfall für sich stehen würden. Doch vom ersten Moment an holen Tyshawn Sorey und Linda May Han Oh ihre Instrumente aus der Dienstleistungsrolle der Rhythmusgruppe. Sorey öffnet sein Drumkit in Melodieformen, wie sie nur wenige Schlagzeuger beherrschen. Oh hält die Mitte, ohne sich auf bewährte Muster zu verlassen. Beide lösen sich auf Strecken aus der Struktur. Aber das bleiben Dialoge mit den jeweils beiden anderen., keine Show. Hierarchien sind erledigt." Die drei bilden "eines jener seltenen Trios, die als Einheitverkörpern." Ein weiteres Stück vom neuen Album "Uneasy" hören wir hier:Aus einem Gespräch mit dem Kritiker und Autor Wolfgang M. Schmitt darüber, dass auch in derdie Musiker immer häufiger inoperieren müssen, um in der Branche am Ball zu bleiben, nimmt -Autor Konstantin Parnian einige wichtige Hinweise an diemit: "Auf die Frage, ob die klassische Musik in Zukunft '' sein werde, gibt Schmitt zu bedenken, dass Veranstalter offenbar aufschauen, wenn sie entscheiden, wen sie buchen. Wer sich also in Zukunft fragt, warum diese oder jene Person da auf der Bühne steht, kann im Anschluss an die Vorstellung ja mal auf den einschlägigen Plattformen online suchen. ... Gerade schreibende Kolleginnen und Kollegen möchte ich ermuntern, den Social-Media-Auftritt von Künstler*innen zukünftig mehr ins Blickfeld zu rücken - auch ergänzend zum realen Auftritt. Denn es ist durchaus denkbar, dass Social-Media-Reichweite eine noch bedeutendere Rolle füreinnimmt."Außerdem: Florian Bissig berichtet in dervom Jazzfestival "". Jens Balkenborg porträtiert im, der derzeit in einem Impfzentrum aushilft. Jüri Reinvere schreibt in dereinen Nachruf auf die estnische Komponistin. Auf gratuliert Reinhard Köchlzum 85. Geburtstag. In der schreibt Ben Sisario einen Nachruf auf den New Yorker Punkmusiker, der mit seinerdas dekadente Weimar aufleben ließ. Die Musikindustrie nahm kaum Notiz von ihnen, ihre Konzerte waren ausschweifende Feste:Besprochen werden ein neues Album des Tagesspiegel ) und das Debütalbum der Londoner Post-Punk-Band Jungle World ).