Bild: Szene aus "1000 Jahre Boys". Foto: Nikolaus Ostermann

Bereits im Dezember waren diebekannt ( Unsere Resümees ), dennoch wurde ihr Vertrag als Intendantin des Maxim Gorki Theaters vonum sechs Jahre verlängert. Darf Langhoff im Gegensatz zu ihren geschassten männlichen Intendanten-Kollegen weitermachen,, fragt sich Jan Küveler in der: "Wenn alle Welt gegen das Patriarchat kämpft, passt es nicht ins revolutionäre Programm, wenn plötzlich eine Frau schuld sein soll. Die vielen Verdienste Langhoffs konterkarieren das Bild zudem. Vielleicht ist es dennoch an der Zeit anzuerkennen, dass dasist, sondern bestenfalls eine Chiffre für eine Form des Machtmissbrauchs, die mit Männlichkeit ungefähr auf die gleiche Weise assoziiert ist wie in der Grammatik das generische Maskulinum. Also höchstens durch stereotype Identifikation, aber nicht durch wesentliche Identität. 'Patriarchalisch' wäre demnach keine geschlechtliche, sondern eine geschlechtslose Funktion von Macht. Man täte gut daran, in Zukunft vom '' zu sprechen, das Frauen, die das Gestaltungspotenzial ihrer Führungspositionen missbrauchen, ausdrücklich mitmeint."Eine "einmalige Sause" feierte -Kritikerin Margarte Affenzeller zumindest online am Wiener Volkstheater, wofür das Stück "1000 Jahre Boys" seine Mutter kurzerhand im Pelzmantel alsverkleidete, um den 100. Geburtstag des Künstlerkollegen zu begehen: "Jonathan Meese hat jede Menge Manifeste mitgebracht. Doch zuvor geht es dem Guru und Jüngersammler Beuys noch an den Kragen. Denn es sei ja Hochverrat an der Kunst, sie mit Religion oder Politik in Berührung zu bringen, wie der Parteimitbegründer Beuys es tat. Sowieso sei, weil sie sich - im Unterschied zu ihm - niemals angepasst habe."Theresa Luise Gindlstrasser vergeht der Spaß jedoch, wenn Meese den "'Kunst-Beuys' vom 'Polit-Beuys' befreien" will, indem er "die Kunst als Diktatur denken will. Dann heißt es etwa: 'Die überkultivierte, demokratische Gesellschaft ist degeneriert. Demokratie ist die Lehre des Mittelmaßes.' Damit's auch wirklich niemand verpasst, gibt's noch denin einer obszön nahen Naheaufnahme. Nämlich so nah, dass es fast schon ein Kommentar war. Nur bleibt unklar, was für einer."Außerdem: Das Modellprojekt am- Coronatest am Eingang und genügend Abstand zwischen den Sitzplätzen - ist ein Erfolg, meldet Till Briegleb in der. In der gratuliert Thomas Schacher demder Oper Zürich zum sechzigjährigen Bestehen.Besprochen werdenInszenierung von"Alle meine Söhne" am Landestheater Bregenz ( nachtkritik Standard ),Inszenierung von"Hippolyte et Aricie" am Nationaltheater Mannheim undInszenierung von"The Turn of the Screw" an der Staatsoper Hannover ( FR ) undInszenierung von' "Einfach das Ende der Welt" aus dem Zürcher Schauspielhaus, das den Auftakt des diesjährigen Theatertreffens macht und vonChristian Rakow als "eindrückliches, eigenständiges Onlinekunsterlebnis" gewürdigt wird.