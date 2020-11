In der platzt Peter Laudenbach der Kragen. Er kann dasnicht mehr hören, die permanent und in völliger Selbstüberschätzung die Öffnung ihrer Häuser einforderten: "Es genügt Ulrich Khuon und seinen Kollegen und Kolleginnen in den Chefetagen der Theater nicht,. Sie überhöhen das Theater, als sei esdes gesellschaftlichen Zusammenhalts, das letzte Bollwerk gegen Barbarei, Vereinsamung und Sinnkrisen. In dieser schrägen Logik erscheint eine vorübergehende Theaterschließung aus Gründen des Gesundheitsschutzes wie die administrative Anordnung zum. So erklärt Khuon in seinem Brief an die Kanzlerin, 'das Schließen dieser wichtigen öffentlichen Orte' stifte 'großen gesellschaftlichen Schaden'. Theater und andere Kultureinrichtungen seien 'Orte des Austauschs, die für die Gesellschaft eine unverzichtbare Bedeutung haben' ... Außerhalb der Theaterblase mutet solchnicht nur schwer nachvollziehbar an. Sie ist peinlich."Im hält Gregor Dotzauer dagegen, dass durch den Lockdown nicht nur die Existenz der Kunstschaffenden auf dem Spiel steht: "Die ökonomischen, stadtplanerischen und psychohygienischen Gefahren vonsind offensichtlich."Tolle Stücke werden gerade in dengezeigt, versichert Kerstin Holm in der, Dokumentardramen, schwarze Komödie, Dichterstücke. Und doch fühlt es sich an wie "ein", schreibt sie: "Die Ensembles, die ihren Unterhalt bestreiten müssen, spielen in dichtbesetzten Sälen vor Zuschauern, die Masken tragen und zum Nebenmann jeweils einen Platz frei lassen. An vorsorgliche Schnelltests für Solisten ist schon aus Kostengründen nicht zu denken, Krankheitsfälle führen nur zu kurzfristigen Umbauten im Spielplan. Dass der Dirigent und Musikalische Leiter des Petersburger Michailowski-Theaters,, Ende vorigen Monats einer Corona-Infektion erlag - zwei Wochen nachdem er mit einer Premiere von'Cavalleria Rusticana' die Saison eröffnet hatte -, erschien fast wie eine. Vorige Woche starb der 84 Jahre alte Moskauer Regisseurebenfalls an Corona. Sowohl das Michailowski- wie auch das Viktjuk-Theater spielen unterdessen weiter."Weiteres: In der erzählt Joseph Hanimann, wie sich diemit Zoom-Inszenierungen gegen die Spielpause stemmen. In der gerät dagegen Daniele Muscionico ganz aus dem Häuschen über' Bühnenfassung vonErfolgsroman "Meine geniale Freundin" am Theater Luzern und triumphiert: ", in der die Bühnenkunstgemacht ist." Aber auch Musionico muss einräumen, dass es weniger um Freiheit als um ein Privileg geht, das nur noch 50 Zuschauern pro Vorstellung gewährt wird. In derporträtiert Simon Strauß die Schauspielerin, die dem Theater den Rücken kehrt, weil sie mit den vielem "" nichts anfangen kann.