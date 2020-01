Nach den in derdokumentierten Aufdeckungen durch den Privat-Filmhistoriker Ulrich Hähnel, dass der erste-Leiterim Filmbetrieb des Nationalsozialismus eben doch keine so randständige Figur war, wie Bauer und das Festival dies kolportierten ( unser Resümee ), steht die Deutsche Kinemathek mit einemda. Dies zumal, da für eine Biografie über Bauer, die Ende Februar erscheinen sollte, zwar dieselben Dokumente eingesehen, aber nicht die entsprechenden Schlüsse gezogen wurden. "Die Kinemathek hat die Chance verpasst,selbst einzuordnen", kommentiert Andreas Busche im. "Besser hätte es ausgesehen, hätte die Kinemathek gemeinsam mit der Berlinale ihre Ergebnisse rechtzeitig öffentlich gemacht und eine Aufarbeitung des Berlinale-Gründungsmythos proaktiv eingeleitet." In der zitiert Tobias Kniebevon Deutschen Kinemathek, dass der Autor Rolf Aurich Bauer zwar "im wesentlichen" so geschildert habe, wie dies nun bekannt geworden sei, ihm dabei allerdings "Ungeschicklichkeiten" unterlaufen seien.Für das sich im Lauf der Jahrzehnte verfestigte Image Bauers sind Forschung und Publikationen der Deutschen Kinemathek maßgeblich, halten Christiane Peitz und Jonas Bickelmann imfest. Auch frühere Publikationen des Hauses halten sich in Sachen Bauer bedeckt. Man habe wohl nicht genau hinschauen wollen: "Ausgerechnet die Filmfestspiele, dieser, Freiheitsgeist und Toleranz, dieser Brückenschlag zwischen Ost und West zu Zeiten des Kalten Krieges, für den auch Bauer sich stark machte - ausgerechnet die? Kultur, das sind die Guten, so möchten wir es gern." Während die Industrie wenigstens in den letzten Jahren vergleichsweise engagiert darin ist, ihre Geschichte zu durchleuchten, mache die Kultur diesbezüglich wenig Anstalten, so Peitz und Bickelmann."Der eigentliche Skandal dieses Skandals besteht in seiner", kritisiert Claus Löser in derDeutsche Kinemathek und Berlinale. "Denn die nationalsozialistische Vergangenheit Alfred Bauers war. Der promovierte Jurist hatte bei der Ufa gearbeitet und war als Gutachter bei der Reichsfilmkammer angestellt - das hatte Bauer selbst eingeräumt. Die Details seiner Verbindung zum nationalsozialistischen Apparat kommen in ihrem ganzen Ausmaß nun ans Tageslicht. Nicht dank einer Geschichtskommission der Festspiele, auch nicht durch Filmkritiker, Filmhistoriker oder Filmwissenschaftler, sondern durch. Der 1988 von Ost- nach West-Berlin übergesiedelte Betriebswirt Ulrich Hähnel lieferte der Wochenzeitungseinefrei Haus."Einen blinden Fleck konstatiert auch Bert Rebhandl in der: Die Archive lagen wohl in Laufnähe, allein hineingegangen sei niemand. Auch ein Zuständigkeits- und Kapazitätenproblem: "Der Fall Bauer fiel wohl der Sache nach in ein Fach Filmgeschichte, das, oder wenn, dann in einem, über die eigentlich zu forschen wäre. Alfred Bauer war übrigens selbst mit zwei stark aus Sammlerperspektive geschriebenen Standardwerken (Deutscher Spielfilm-Almanach 1929-1950 und 1946-1955) ein Beispiel für die Probleme des Fachs. Der Mythos von der Berlinale als dem Festival der freien Welt ist nun stark beschädigt."Viel gelernt scheint dieaus dem Skandal noch nicht zu haben. Einen Blick in die von ihr beauftragte und jetzt zurückgezogene Bauer-Biografie will, Künstlerischer Direktor der Kinemathek, nicht gestatten, berichtet Tobias Kniebe in der, "derhabe Vorrang. Womit die von dergestellte Frage, ob hier Alfred Bauer vor dem Blick der Gegenwart geschützt werden sollte oder die Gegenwart der Berlinale vor Alfred Bauer, weiterhin im Raum steht."Weiteres:gibt in derAuskunft über seine Zusammenarbeit mitin dessen neuen Film "Ein verborgenes Leben" er den Nazi-Gegnerspielt ( unsere Kritik ). Christiane Peitz ( Tagesspiegel ) und Martin Schwickert ( ZeitOnline ) sprechen mitüber dessen (in der besprochenen ) Film "Sorry We Missed You" über einen Paketboten in Selbstausbeutung.Besprochen werden"Little Women" ( Tagesspiegel , mehr dazu bereits hier und dort ),Thriller "Darkroom - Tödliche Tropfen" ( Welt ), der vongeschriebene-Fernsehkrimi "Das letzte Problem" (die neue Staffel von "Bad Banks" ( Presse ) und "Platzspritzbaby", ein Film über die NZZ ).