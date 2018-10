Mehr als nur Architektur: Die New York Public Library in Frederick Wisemans "Ex Libris"

Filme sind wirklich eine Kostbarkeit. Für seinen neuesten Film "Ex Libris" hat er sich einmal mehr über drei Stunden Zeit genommen, um eine gesellschaftliche Institution genauer in den Blick zu nehmen, diesmal die-Kritiker Daniel Kothenschulte ist hellauf begeistert : "Mehr als ein Film über die Arbeit mit Büchern ist diese Innenansicht. Wiseman porträtiert die Arbeit der Bibliothekare, Wissenschaftler und Kuratoren als Kämpfer für einen barrierefreien und chancengleichen Zugang zur Bildung. Vorgebracht ist dies wie stets bei Wiseman, vor allem aber in einer fotografischen Klarheit, einer berührenden Transparenz, die weit mehr als die Architektur oder das Kulturgut die Bürger selbst im Blick hat."Auch Frédéric Jaeger von wird angesichts der behutsamen Filmarbeit über behutsam am Gemeinwesen arbeitende Menschen ganz weihevoll zumute: "Stets steht im Mittelpunkt die Neugier, mehr zu erfahren und mit Menschen zu verweilen, diewollen. Mit Menschen, die Teilhabe herstellen, gegen Diskriminierung und für Minderheiten kämpfen. Ihre physische Gegenwart, für deren Ausformulierung viel Zeit ist, stiftet die Hoffnung, die 'Ex Libris' in seiner glücklichen Ruhe verdoppelt: Es mag noch so viele Etatkürzungen und noch so seltene Kinostarts für einen Film wie diesen geben, so lange es aber mit Leben gefüllte Institutionen wie die New York Public Library und so aufmerksame Filmemacher wie Frederick Wiseman gibt, gibt es gute Gründe, anszu glauben."