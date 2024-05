Diebringt auf ihrer Homepage eine angemessen große Betitelung:ist in seinem New Yorker Prozess um die Vertuschung von Schweigegeldern für eine Porno-Darstellerin als Geschäftsausgaben und anderen Fällen durchweg "worden:Maggie Astor stellt in einem ersten Kommentar für diedie, deren Antwort wir alle aber längst schon kennen: "Kann er?" Aber klar: "Die Verfassung stellt nur sehr wenige Anforderungen an die Wählbarkeit von Präsidenten. Sie müssen mindestens 35 Jahre alt sein, von Geburt an über die US-amerikanische Staatsbürgerschaft verfügen und seit mindestens 14 Jahren in den Vereinigten Staaten leben. Es gibt keine Einschränkungen aufgrund des. Einige Bundesstaaten verbieten Straftätern die Kandidatur für staatliche und kommunale Ämter, aber diese Gesetze gelten nicht für Bundesämter.""Wir müssen denund erklären, dass wir uns vollständig aus dem Gazastreifen zurückziehen", fordert Israel Ex-Premierim-Gespräch, in dem er Netanjahu zwar deutlich anklagt, aber dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshof nicht befürwortet. Olmert plädiert nach wie vor für eine: "Es gibt praktische Lösungen, die es ermöglichen, einen palästinensischen Staat auf der Grundlage der 1967er-Grenzen zu errichten. Natürlich, die Realität hat sich verändert, sehr viel mehr Israelis leben heute im besetzten Westjordanland. Es wird alsogeben müssen zwischen Israel und den Palästinensern, es wirdgeben müssen, aber das ist machbar. Genauso wie eine Verbindung von Westbank und Gazastreifen über eine, die vollständig von den Palästinensern kontrolliert wird. Das ist alles nicht einfach - aber es kann umgesetzt werden."In dererinnert Michael Hesse an dievor sechzig Jahren, die heute beim Wiederaufbau des Gazastreifens keine Rolle mehr spielen dürfte: "Nach Arafats Tod 2004 setzte sich der Machtverlust der PLO unter Mahmud Abbas fort. Die PLO bleibt die international anerkannte Vertreterin der Palästinenser, doch derin der Bevölkerung ist wegen Korruption und interner Konflikte unter Abbas immens. Die Trennung zwischen dem von der Hamas kontrollierten Gazastreifen und der PA im Westjordanland schwächt die PLO zusätzlich. Sie hatte maßgeblich zum Wachstum des nationalen Bewusstseins und Solidaritätsgefühls unter Palästinensern beigetragen, um nun bis zur Unkenntlichkeit zu verblassen."In der zeichnet die Literaturvermittlerinein, das unterdrastischen Kürzungen ächzt. Subventionen von Kulturinstitutionen wurden teils völlig gestrichen, das Institut gegen Diskriminierung und Xenophobie ebenso aufgelöst wie das Kulturministerium - undgeworden, dass die Buchhandlungen eine Rückgang von 30 bis 40 Prozent beklagen, schreibt Strausfeld: "Manche von Buenos Aires' Einwohnern glauben bereits, in einerzu leben, in der die Polizei keine Verbrechen verhindert, aber den Bettlern die Matratze wegzieht und ihre wenige Habe konfisziert. Gerade findet man sie überall, das Elend ist unübersehbar. Argentinien, jahrzehntelang die Kornkammer der Welt', kann seine Bevölkerung nicht mehr ernähren. Vor den, deren Mittel ebenfalls gekürzt wurden, während die Bedürftigkeit rasant zunimmt, stehen lange Schlangen, ganze Familien bitten verzweifelt um Hilfe. Auf der stolzen Prachtstraße Florida werden alle fünf Meter Dollar zum Tausch angeboten, Billigläden haben die noblen Geschäfte ersetzt. Überall die Schilder:. In vier Monaten gab es zwei Warnstreiks. Als Milei jedoch die Mittel für die Universitäten kürzte und ihnen in der Folge das Licht buchstäblich ausging, rebellierte ganz Argentinien."Am Sonntag wird in, mit der Physikerinund der Unternehmerinwerden zwei Frauen die größten Chancen für die Präsidentschaft zugerechnet. Dabei ist diein Mexiko in den letzten dreißig Jahren vollkommen außer Kontrolle geraten, berichtet Christoph Gurk auf Seite 3 der: "Jeden Tag werden im Schnitt fast zehn Mexikanerinnen ermordet, weil sie Frauen sind. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen". Die Ursachen liegen unter anderem imder mexikanischen Gesellschaft: "Man sieht ihn in den telenovelas, in denen meist hilflose Frauen auf einen Retter warten. Man hört ihn in den traditionellen rancheras, gesungen von Musikern wie Vicente Fernández... Es ist nicht so, als gebe es keinen gesellschaftlichen Fortschritt in Mexiko. Der Oberste Gerichtshof hat 2023entkriminalisiert. Die Regierung hat sogar versprochen, eine dezidiert feministische Außenpolitik betreiben zu wollen. Und schon seit den Neunzigern gibt es in einigen Bundesstaaten und auch im Parlament eine Quotenregelung."